L'analisi di Hellas-Inter da parte di Nicola Ventola inizia da una testimonianza diretta: "Io ero a Verona nel box dietro la panchina di Chivu che diceva sempre: 'siamo superficiali, non siamo sul pezzo' - ha raccontato l'ex attaccante nerazzurro a 'Viva El Futbol' -. Rimproverava tutti perché c'era la sensazione di portarla a casa col minimo sforzo, mentre il Verona vinceva le seconde palle e a un certo punto meritava anche di vincere per le occasioni che ha avuto. Chivu è stato bravo perché ha fatto i cambi che doveva fare. I quinti sono importanti nel modulo dell'Inter e se metti Carlos Augusto e Luis Henrique insieme fai fatica. E' stata una vittoria importante, fondamentale, ma non meritata. Si vedeva che Chivu percepiva questa cosa".