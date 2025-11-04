L’Inter, che domenica ha vinto a Verona, attende a San Siro i kazaki del Kairat Almaty per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Quote decisamente basse in lavagna per  la quarta vittoria in altrettante gare di Champions dei nerazzurri: il successo è bancato praticamente rasoterra con una quota di 1,04. Il pareggio vola a 14, un’impresa del Kairat vale addirittura 40.

Basse anche le offerte per un gol degli attaccanti nerazzurri: Lautaro Martinez a 1,40, il possibile rientrante Marcus Thuram, Pio Esposito e Yoan Bonny sono offerti a 1,65. 

Sezione: News / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 15:05 / Fonte: Agimeg
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
