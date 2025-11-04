Dopo le parole di Sala che ha confermato lo slittamento a mercoledì della data per il rogito di San Siro (LEGGI QUI), il consigliere di Forza Italia, Alessandro De Chirico non le ha mandate a dire a Sala e alla sua Giunta, rei, a suo avviso, di aver sottovalutato la scadenza all'orizzonte della convenzione fra club e Comune che riguarda i controlli dei vigili urbani durante partite e concerti e sulla pulizia dell’area del Meazza. Punto attorno il quale si è scatenato un vero e proprio caso politico, portato avanti da De Chirico che ha apostrofato: "È molto grave che il sindaco e l’amministrazione si accorgano ora che la convenzione scadrà al momento del rogito. Una convenzione importante non tanto per i biglietti gratis quanto per i servizi correlati a partite e concerti: gestione della viabilità e pulizia dell’area. Mi auguro che nel periodo di vuoto amministrativo non si verifichino problemi".