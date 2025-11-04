C'è Carlos Augusto al fianco di Cristian Chivu, nella sala conferenze della Pinetina, per presentare Inter-Kairat, gara valida per la quarta giornata della 'Fase Campionato' di Champions League. Le parole del brasiliano:

Quanto è importante la gara di domani?

"Sappiamo che in questa Champions è più importante vincere le partite, conta anche la differenza reti. Non ci sono partite facili, ma giochiamo in casa nostra. Loro vengono per fare la loro prestazione, noi dobbiamo pensare a noi stessi e portare a casa tre punti perché poi arrivano quattro partite difficili".

Bisogna fare di più sulla sinistra a livello difensivo? Penso al gol preso a Verona...

"E' stato un caso, bisogna dire anche bravi agli avversari. Lavoriamo spesso su entrambe le fasi, nelle partite ci sono dei momenti nei quali dobbiamo essere più concentrati, fare meglio la fase difensiva. Dobbiamo continuare il nostro cammino, che è più importante della vittoria".

Quando prendete gol subite il contraccolpo.

"Ci sono dei momenti nella partita, è chiaro che vogliamo sempre avere il dominio. Dobbiamo anche saper soffrire, domenica è stata una gara difficile ma le vittorie all'ultimo minuto contano tanto anche per il morale. Stiamo facendo bene, ma possiamo migliorare provando a vincere le competizioni in cui gareggiamo".

Ti senti più importante in questa stagione? Quale è il tuo ruolo preferito?

"Mi sento più integrato, anche i giovani che sono arrivati. Il mister sta sempre insieme al gruppo, fa rotazioni.. Questo aiuta tanto anche chi gioca meno, lavoriamo tanto a livello fisico. Quando abbiamo le nostre opportunità dobbiamo fare del nostro meglio, provando a mettere in difficoltà il mister. Abbiamo un grande gruppo, come sempre, credo che faremo grandi cose. Per quanto riguarda il ruolo, mi piace giocare. Io sono un terzino, voglio imparare da Bastoni e Dimarco che sono grandi giocatori".

Ti aspettavi che Ancelotti non ti convocasse?

"Sappiamo che la Nazionale è l'obiettivo di tutti nell'anno del Mondiale, io prima di tutto voglio aiutare l'Inter a vincere. Poi è chiaro che sia un mio obiettivo, devo migliorare per essere pronto per il Brasile. Sceglie il mister e devo rispettare la sua decisione".

Rendimento diverso tra campionato e Champions a livello di gol subiti.

"Il mister ci dice sempre che dobbiamo avere la concentrazione che abbiamo in Europa anche in campionato. Sappiamo che la differenza reti è importante in Champions, dobbiamo continuare il nostro cammino".

FcIN - Hai detto che Chivu vi ha ridato la motivazione.

"Dopo il finale della scorsa stagione, credo che il mister e il suo staff ci abbiano dato tanto. E' stato un grande calciatore e sa come si vive lo spogliatoio, questo ci ha ridato la fiducia. Ora pensiamo solo a questa stagione, ci ha dato lo stimolo giusto".

In che cosa ti senti di dover migliorare?

"Nessuno è perfetto, io devo migliorare e posso farlo grazie allo staff e ai compagni".