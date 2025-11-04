L'Inter che affronterà il Kairat sarà un misto di giovani in rampa di lancio e di esperti, particolarmente in difesa. Secondo Tuttosport, infatti, ci sarà da sciogliere il dubbio Sommer-Martinez in porta, quindi De Vrij al centro della difesa (Acerbi dovrebbe tornare contro la Lazio) e Bisseck sul centrodestra con Carlos Augusto sul lato opposto.

Dumfries e Dimarco saranno gli esterni, in mezzo possibile riposo per Calhanoglu e spazio a Barella da play. Ai lati Zielinski e Frattesi. Davanti possibile prima volta assoluta insieme per Bonny ed Esposito con Lautaro in panchina al fianco di Thuram.