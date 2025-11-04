La vittoria non proprio piena conquistata al Bentegodi deve essere un'eccezione, non la normalità, per una squadra come l'Inter. A dirlo è Francesco Colonnese, che a TMW Radio ha analizzato così il 2-1 corsaro dei nerazzurri sul campo dell'Hellas Verona. "E' migliorata molto, vince anche partite sporche come a Verona. I campionati si vincono anche così, ce l'ha insegnato il Napoli lo scorso anno. Poi l'Inter deve fare meglio, Chivu deve pretendere di più con i giocatori che ha".

A proposito di fare di più, Colonnese è convinto del fatto che Lautaro tornerà a giocare ai suoi livelli, come accaduto in passato dopo qualche giro a vuoto: "Viene contestato, ma poi si trasforma. E' così: è un goleador, uno di personalità. Quando non gioca da top lo critichi perché è un campione, ci sta, ma quando poi succede questo ecco che poi ricomincia a segnare".