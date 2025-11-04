Si era fermato sul più bello, Marcus Thuram, quando lo scorso 30 settembre, contro lo Slavia Praga, ha subito un infortunio muscolare alla coscia. Quaranta giorni lontano dal campo per quello che a una prima occhiata era "un crampo", per sua stessa ammissione. Il francese era l'uomo più in forma della prima Inter di Chivu e domani, finalmente, tornerà a disposizione.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, possibile uno spezzone di gara per poi rivederlo titolare domenica contro la Lazio, ancora al Meazza. E il derby è già nel mirino dopo la sosta: se Deschamps chiamerà per gli impegni con Ucraina e Azerbaigian, come pare, Marcus risponderà presente.

"Thuram, che anche ieri si è allenato in gruppo, riannoderà il filo del discorso proprio là dove lo aveva lasciato in sospeso: in coppa, nel 3-0 allo Slavia Praga il 30 settembre scorso, si era dovuto arrendere a una distrazione del bicipite femorale, e sempre in coppa si rimetterà all’opera - conferma la rosea -. Comincerà in panchina, ma non è da escludere uno spezzone per cominciare a mettere minuti sulle gambe, anche se Chivu l’altro giorno a Verona ha chiarito che la strada maestra resta quella della prudenza".

