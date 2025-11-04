Battendo il Kairat Almaty domani a San Siro, Cristian Chivu diventerebbe il primo allenatore a vincere le prime quattro partite in assoluto guidate in Champions League dai tempi di Hansi Flick al Bayern nel 2020. Il tecnico romeno - come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport - diventerebbe il primo in assoluto invece se vincesse senza subire gol.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 09:10 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
