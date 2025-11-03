La Lazio torna al successo dopo il pari di Pisa, battendo 2-0 il Cagliari. Sesto risultato utile consecutivo in campionato per gli uomini di Sarri (3 vittorie e 3 pareggi, ndr). Confronto maschio all'Olimpico, dove la fisicità riesce, soprattutto nel primo tempo, a coprire qualche errore tecnico di troppo su entrambi i lati. Al minuto 65 la sblocca la Lazio con una circolazione palla da sinistra verso destra: ricezione di Isaksen che s'accentra e lascia partire un mancino imparabile. Nel finale il gol di Zaccagni a sigillare il punteggio. biancocelesti salgono a quota 15 punti; e domenica c'è la sfida all'Inter a San Siro.

Autore: Niccolò Anfosso
