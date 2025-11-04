Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, arriva ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League di domani contro il Kairat Almaty:

Che incognite può riservare questo match? Come si affronta?

"Questa è la Champions, dobbiamo affrontare questa partita come le altre. Con la massima serietà, il massimo impegno e cercando di essere sempre la migliore versione".

Ad ogni partita l'Inter aggiunge ingredienti, c'è qualcosa di positivo che ti lascia questa squadra al di là delle sensazioni che già avevi?

"La reazione dopo il Napoli. Non era scontata, invece sono arrivate due vittorie. Dopo una sconfitta bisogna reagire, ora serve continuità per i risultati e le nostre ambizioni".

Thuram come sta?

"Sta bene, è convocato. Poi bisogna valutare se potrà giocare o no, noi lo vogliamo al 100% e non dobbiamo correre rischi. Ci è mancato ultimamente".

Bonny e Pio Esposito?

"Stanno bene".