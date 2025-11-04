Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, arriva ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League di domani contro il Kairat Almaty:
Che incognite può riservare questo match? Come si affronta?
"Questa è la Champions, dobbiamo affrontare questa partita come le altre. Con la massima serietà, il massimo impegno e cercando di essere sempre la migliore versione".
Ad ogni partita l'Inter aggiunge ingredienti, c'è qualcosa di positivo che ti lascia questa squadra al di là delle sensazioni che già avevi?
"La reazione dopo il Napoli. Non era scontata, invece sono arrivate due vittorie. Dopo una sconfitta bisogna reagire, ora serve continuità per i risultati e le nostre ambizioni".
Thuram come sta?
"Sta bene, è convocato. Poi bisogna valutare se potrà giocare o no, noi lo vogliamo al 100% e non dobbiamo correre rischi. Ci è mancato ultimamente".
Bonny e Pio Esposito?
"Stanno bene".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:19 Romano: "Inter, per il portiere valutazioni a giugno. Possibile un difensore a gennaio anche se..."
- 15:05 Inter-Kairat, pochi dubbi per i bookies sul risultato finale: l'impresa kazaka vale 40 volte la posta
- 14:55 Chivu: "La tempesta tornerà, dobbiamo tenere la testa alta. Lautaro deve imparare a sorridere un po' di più"
- 14:50 Cesari: "Io avrei benedetto il Var. Con la nuova generazione vedremo benefici perché..."
- 14:39 Carlos Augusto: "Io non convocato dal Brasile? Devo migliorare, rispetto le scelte di Ancelotti. Ruolo, voglio imparare da Bastoni e Dimarco"
- 14:36 AlbinoLeffe, il DS Obbedio: "Mi dà fastidio prendere i complimenti e ottenere zero punti"
- 14:28 Chivu a Sky: "Thuram ci è mancato, per domani è convocato. Domani massima serietà"
- 14:21 FOTO - Dimarco-Esposito, la Serie C prima della Champions: ieri erano al Breda per Alcione-Pro Patria
- 14:20 Carlos Augusto a Sky: "Kairat? Guardate il Verona, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Chivu ha ridato motivazione e fiducia al gruppo"
- 14:07 Galli: "Scudetto, lotta a quattro: occhio anche alla Juve. Ma il Milan senza coppe..."
- 13:53 Lotito: "Milan-Como a Perth? Bene per i ricavi, ma poi la realtà dice che la Serie A non ha appeal economico all'estero"
- 13:38 Vigili urbani, convenzione tra Comune e Club in scadenza. Forza Italia attacca Sala: "Fatto molto grave"
- 13:24 Kairat, Kasabulat: "A volte è difficile credere di sfidare Inter o Real Madrid, ma questo è il calcio"
- 13:10 Inter-Kairat, prove di formazione ad Appiano. Attacco e centrocampo quasi certi, dubbio Acerbi dietro
- 12:56 Como, Suwarso: "A Napoli è andata molto bene. L'Europa? È presto, pensiamo una gara alla volta"
- 12:43 Topalovic, eroe di Albinoleffe-Inter U23: "Offrirò ad Agbonifo una cena. E dire che avevo dolore al flessore"
- 12:28 Vecchi: "Vorrei un'Inter U23 più dominante, dobbiamo soffrire meno. Cocchi ha ottime potenzialità"
- 12:26 videoVerso Inter-Kairat Almaty, Thuram regolarmente in gruppo: domani torna tra i convocati di Chivu
- 12:14 UFFICIALE - Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Squadra affidata temporaneamente a Galloppa
- 12:00 La VIGILIA di INTER-KAIRAT: occhio alla THULA e alle ROTAZIONI di CHIVU. Che brava l'INTER U23
- 11:45 UOL - Gli occhi di tre big della Serie A su Giovane: c'è anche l'Inter. Il Verona chiede almeno 10 milioni di euro
- 11:30 Inter-Kairat Almaty, torna la Champions League a San Siro: quasi 65mila biglietti venduti
- 11:16 Corsera - Crollano i gol in A, ma crescono quelli sui piazzati. E l'Inter domina l'Europa
- 11:02 CdS - L'assenza di Thuram ha lasciato qualche traccia: Lautaro deve riposare, spazio al tandem dei baby?
- 10:48 GdS - La magia di Zielinski al Bentegodi? C'è tanto lavoro dietro le quinte
- 10:34 Bonaiuti: "Spalletti-Icardi? Vi racconto come andò. Il tempo ha reso onore al suo lavoro all'Inter"
- 10:20 Kairat Almaty, Sorokin: "Inter mia squadra del cuore, sarà un sogno giocarci contro"
- 10:06 TS - Inter-Kairat, attesi 66mila spettatori al Meazza. Nutrita presenza di tifosi ospiti
- 09:52 TS - Inter-Kairat, Chivu mischia le carte: dubbio in porta, si rivedono De Vrij e Frattesi
- 09:38 TS - Giovane, nuova idea Inter: i numeri del brasiliano e i complimenti di Chivu
- 09:24 TS - Thuram è pronto, Lautaro è contento: col francese di fianco segna molto di più
- 09:10 GdS - Inter-Kairat: ecco quale record può stabilire Chivu domani in Champions
- 08:56 CdS - La Uefa d'accordo con Doveri: Bisseck era da giallo. Rocchi infuriato per la gestione delle proteste: da Ranieri a Saelemaekers
- 08:42 GdS - Riecco Thuram: a disposizione dopo 40 giorni. Nel mirino Lazio e derby
- 08:28 GdS - Caso Lautaro? No, semmai casualità. E se domani riposa in Champions...
- 08:14 GdS - Esposito dal 1', dubbio tra Acerbi e De Vrij, riposa Calhanoglu: la probabile formazione di Chivu
- 08:00 Inter-Kairat a Godinho, il miglior arbitro portoghese dell'ultima stagione. Terza volta con un'italiana
- 00:00 Per l'Inter c'è la polizia delle prestazioni
- 23:50 Cassano: "L'Inter non meritava a Verona, ma a -1 dalla vetta fa paura. Chivu? Non sbaglia un'analisi, è un top"
- 23:47 Ventola: "Verona-Inter, ero dietro la panchina di Chivu: alla squadra diceva 'siamo superficiali, non siamo sul pezzo'"
- 23:42 Adani: "Chivu mi piace sempre, anche quando non mi piace l'Inter. A Verona chi ha fatto meglio di Luis Henrique?"
- 23:33 Lazio, Sarri: "Segnali di crescita. Zero gol presi con gli stessi 11? Non ci avevo fatto caso..."
- 23:16 Lazio, Zaccagni già proiettato all'Inter: "Uniti nelle difficoltà, ora ci aspetta una grande partita"
- 23:02 AlbinoLeffe-Inter U23, le pagelle - Topalovic determinante, Cocchi super, male Kaczmarski
- 22:50 La Lazio batte il Cagliari e sale a quota 15: Isaksen e Zaccagni lanciano Sarri. E domenica c'è l'Inter
- 22:35 Difesa e attacco, 9 gol fatti e zero subiti: che inizio per l'Inter in Champions League. Numeri da record
- 22:20 Tanta sofferenza, poi ci pensa Topalovic: l'Inter U23 vince in casa dell'AlbinoLeffe 3-1 con doppietta dello sloveno
- 22:19 Buffon e l'esonero di Spalletti: "Colpa anche del calendario, con la Norvegia avevamo gli interisti reduci da 5 sveglie in finale di UCL"
- 22:05 Lazio, problema muscolare per Romagnoli: situazione da monitorare in vista della sfida con l'Inter
- 21:51 Di Gennaro vota Chivu: "Per me è la sorpresa fin qui tra gli allenatori di Serie A. Vi spiego perché"
- 21:36 'La Lombardia al centro della sfida Olimpica' venerdì a Palazzo della Regione: Marotta tra gli ospiti
- 21:23 Juve, la precisazione di Spalletti: "Ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincerlo"
- 21:09 La vittoria di Verona non lascia dubbi ai bookies: Inter in crescita per lo scudetto
- 20:55 Uguccioni (PD): "San Siro, viaggio tortuoso ma siamo arrivati all'obiettivo. Niente veti dai Verdi"
- 20:42 Milan, Pavlovic: "Quest’anno per lo scudetto è una lotta serrata. Sarà difficile fino alla fine"
- 20:27 Solo 11 minuti in campo per Di Maggio durante Padova-Südtirol, Andreoletti: "Spero nulla di preoccupante"
- 20:26 Prima vittoria del Genoa in campionato, decide Ostigard nel recupero: Sassuolo ko 2-1. Fiorentina ultima
- 20:13 Luca Reggiani, azzurrino del Borussia Dortmund: "Mi piaceva Bonucci, ora mi ispiro a Bastoni"
- 19:57 Brasile, niente amichevoli per Carlos Augusto. Ancelotti: "In vista del Mondiale lista più o meno definitiva. E sui terzini mancini..."
- 19:43 Zielinski torna a ruggire dopo oltre un anno. Col gol di Verona il polacco entra in un club ristretto
- 19:29 Inter, Carlos Augusto resta a Milano durante la sosta: non è nella lista dei convocati del Brasile
- 19:14 Inter Women, si ferma Bugeja: interessamento di basso grado del legamento collaterale mediale
- 19:00 Rivivi la diretta! La SOLITA "CACIARA", ma quale FENOMENO: CONTE è un disco rotto. Dal VERONA al KAIRAT: le ULTIME
- 18:47 Brutte notizie per il Bologna: Italiano perde Freuler. Frattura della clavicola per lo svizzero
- 18:35 Inter Women, intervento di osteosintesi del quarto metacarpo della mano sinistra per Olivia Schough
- 18:21 videoHernanes reagisce alla prima rete dell'Inter: "Che gol Zielinski! E Calhanoglu al posto del piede..."
- 18:08 Calhanoglu, non solo l'assist meraviglia: contro il Verona fissato un primato statistico stagionale
- 17:53 Zebina su Calciopoli: "Gli scudetti con la Juve? Vinti sul campo, eravamo i più forti"
- 17:38 Simonelli: "Oggi abbiamo mostrato ai club come funziona il VAR. Milan-Como a Perth sarebbe un orgoglio"
- 17:24 Il Podcast di FcIN - Verona-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: va bene anche così