Luciano Spalletti ha voluto fare una precisazione rispetto alle dichiarazioni che aveva rilasciato nel giorno della sua presentazione come neo tecnico della Juve circa le ambizioni della squadra dopo il suo approdo alla Continassa: "Io avevo detto di lottare per lo scudetto, non di vincere lo scudetto - la sua puntualizzazione -. Già avete modificato un po' la mia frase. C'è differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere; poi avendo questo nome e questa storia con la quale confrontarci tutti i giorni... Fino a che la matematica non ce lo vieta noi dobbiamo poter ambire a qualsiasi cosa. C'è anche uno slogan della Juve a cui voglio fare un'aggiunta: si va oltre la fine, andiamo dritti a lottare per qualsiasi cosa".