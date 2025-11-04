"Le gare di Champions League non sono mai facili, abbiamo visto anche quello che è successo in campionato (contro il Verona, ndr). Il Kairat ha fatto la storia per essere qua, hanno i loro obiettivi e vengono per fare la loro parte a San Siro. Dobbiamo essere concentrati sul nostro cammino, stiamo facendo molto bene. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, fare una grande partita". Così Carlos Augusto, parlando a Sky Sport, alla vigilia di Inter-Kairat.

Cosa vi ha dato Chivu?

"Dopo lo scorso finale di stagione, dove non siamo riusciti a fare bene, dovevamo avere un animo diverso. Il mister e il suo staff sono arrivati per ridarci la motivazione, dando fiducia a tutti i calciatori. Credo che questo ci stia aiutando, stiamo facendo il nostro cammino. Possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Stai giocando come braccetto e come quinto: che ruolo ti piace di più?

"Da quinto sono più vicino alla porta, ma mi piace anche fare il braccetto. Mi piace giocare, posso fare entrambi i ruoli: la cosa principale è aiutare l'Inter. Voglio fare bene, indipendentemente dal ruolo.