Altro evento in agenda per il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, invitato a presenziare, venerdì 7 novembre nella sala ‘Biagi’ di Palazzo Lombardia, a 'La Lombardia al centro della sfida Olimpica'. All'appuntamento è prevista anche la partecipazione del presidente del Milan Paolo Scaroni e di diverse figure istituzionali come quella del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del presidente del Senato, Ignazio la Russa, di alcuni ministri quali Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Daniela Santanchè, oltre che del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Marotta prenderà la parola nel corso del panel “Cuore dei Giochi: storie, passioni e discipline che accendono il 2026” con Marco Giunio de Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip); il presidente del Coni Luciano Buonfiglio; il CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier; il presidente della Federazione italiana Sci, Flavio Roda e il presidente della Federazione italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi.