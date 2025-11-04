La Lega Pro ha ufficializzato tramite un comunicato il calendario dei tre gironi di Serie C dalla 17esima alla 20esima giornata di campionato. L'Inter U23 di Stefano Vecchi sfiderà fuori casa l'Arzignano domenica 7 dicembre, alle 12.30, per poi ospitare a Monza la Giana Erminio una settimana esatta dopo. Il giro di boa è previsto contro l'Union Brescia lunedì 22 dicembre, alle 20.30. Il girone di ritorno, infine, si aprirà con la sfida al Novara tra le mura amiche dell'U-Power Stadium: appuntamento per domenica 4 gennaio, alle ore 14.30. 

