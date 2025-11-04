A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della decima giornata del campionato di Serie A, sono stati squalificati per un turno Joel Ordonez (Parma) e Ruslan Malinovskyi (Genoa). Entra nella lista dei diffidati il comasco Ivan Smolcic. È stato inoltre squalificato per una partita l'allenatore del Torino Marco Baroni, mentre entra nella lista dei diffidati il tecnico del Como Cesc Fabregas. Prima sanzione per il difensore dell'Inter Yann Bisseck.