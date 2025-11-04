Non si presentano i giocatori in casa AlbinoLeffe nella rituale conferenza stampa post-partita dopo la sconfitta contro l'Inter U23. Prende infatti il microfono il direttore sportivo Antonio Obbedio che coglie l'occasione per strigliare il gruppo dopo la quarta sconfitta consecutiva: "Ho deciso di venire al posto dei giocatori perché mi da fastidio prendere i complimenti e andare a casa con zero punti. Dobbiamo capire che dobbiamo fare un altro tipo di percorso, abbiamo fatto veramente bene ma abbiamo perso per colpa nostra. Dobbiamo accelerare velocemente. Il campionato ci aspetta, questa è una delle peggiori annate di difficoltà nel nostro girone. Chi farà i playoff e chi farà i playout, la differenza sarà minima. La differenza è veramente sottile", riporta LacasadiC.com.

Obbedio prosegue: "Il mister lavora tanto, gli errori si fanno per leggerezza. Il mister può lavorare fino ad un certo punto. Preferisco creare meno e fare punti. All’improvviso ci spegniamo. Quando giochi contro queste grandi squadre basta mezzo errore, noi abbiamo bisogno di costruire 6-7 palle gol. L’anno scorso ci difendevamo in una certa maniera, quest’anno non siamo arrivati ancora a farlo. Se fai questo tipo di partite significa che ci manca qualcosa per fare uno step per uscire fuori dalla mediocrità, in questo momento non riusciamo a fare il salto di qualità L’anno scorso ne siamo usciti fuori, quest’anno ancora non siamo riusciti ad uscire da quel limbo". L'ex giocatore del Messina chiude così: "Siamo in difficoltà, abbiamo 7 infortunati, non ci attacchiamo alle problematiche numeriche. Siamo contati sia dietro che davanti, dobbiamo inserire quei profili che ti possono dare qualcosa. Scossa? Vincere una partita in maniera fortunosa. Il morale fa tanto nelle prestazioni di un giocatore“.