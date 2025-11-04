Luis Miguel Branco Godinho, arbitro di Évora classe 1985 nominato miglior direttore di gara in Portogallo la scorsa stagione, dirigerà la sua prima partita stagionale in Champions League mercoledì a San Siro dove l'Inter affronterà il Kairat Almaty. Per il fischietto portoghese sarà il primo gettone coi nerazzurri e il terzo con un club italiano dopo Shakhtar Donetsk-Roma 0-3 della Conference League 2021-2022 e Ferencvaros-Fiorentina 1-1 sempre in Conference League due stagioni dopo.