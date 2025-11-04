I piani dell'Inter per difensore e portiere sono il focus del nuovo video di Fabrizio Romano, che spiega come per il momento quella dell'estremo difensore non è una questione tanto nell'immediato quanto per giugno, quando il club nerazzurro valuterà l'innesto di un nuovo arquero.

A gennaio, invece, potrebbe essere previsto un innesto in difesa anche se la società è sin qui soddisfatta del rendimento di Yann Bisseck come centrale. Ribadita la volontà di riscattare Manuel Akanji.