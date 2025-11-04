Tre big della Serie A hanno messo gli occhi su Giovane, attaccante classe 2003 che si sta mettendo in luce con la maglia dell'Hellas Verona in questo avvio di stagione. Secondo il portale brasiliano UOL, nelle ultime ore il ragazzo ha incontrato il suo agente, Beppe Riso, che lo ha informato dell'interesse di Napoli, Inter e Milan, tra gli altri. Società che per sedersi al tavolo delle trattative con gli scaligeri devono partire da un'offerta di almeno 10 milioni di euro.