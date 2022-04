Che effetto le farebbe vedere Dybala con la maglia dell'Inter? "Non mi sono posto questa domanda, anzi la eviterei. Siamo contenti di come Paulo si sta comportando, l'ho visto molto bene in settimana e stasera gioca. Penso farà una buona partita".

Vincere stasera darebbe un altro sapore alla stagione?

"Più o meno... Per entrambe è decisiva, per tanti motivi. Per loro in chiave scudetto e per noi in chiave terzo posto".

Una Juve molto offensiva: troppo?

"Potrebbe succedere di essere sbilanciati, ma se tutti si danno una mano allora la squadra diventa forte. Questo è il nostro obiettivo".

Dybala via una scelta condivisa. Nel futuro, che tipo di giocatore puntate per l'attacco?

"Bella domanda. Abbiamo condiviso la scelta a tutti i livelli, ma non c'entra il profilo del giocatore che è Dybala. Paulo per noi è stato importante e lo sarà anche nel prossimo club in cui andrà a giocare. Noi abbiamo fuori Chiesa, va ricordato. Poi penseremo tutti insieme come allestire il reparto offensivo, ma le idee sono belle chiare".