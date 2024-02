Massimiliano Allegri si presenta nella sala conferenze di San Siro per commentare anche con i cronisti del Web e della carta stampata Inter-Juve 1-0. Le sue parole:

Ti porti via qualcosa di positivo dalla prestazione? Cosa non ha funzionato?

"E' stata una partita difficile contro una squadra forte, che merita ampiamente il primo posto. Il secondo tempo potevamo prendere il 2-0 o segnare l'1-1. Nel primo tempo abbiamo rischiato su un contropiede di Thuram, abbiamo avuto un'occasione noi con Vlahovic. Nell'arco della stagione può capitare, i ragazzi devono riprendere con serenità per arrivare tra le prime quattro. Questa sconfitta non cambia nulla del nostro percorso, dobbiamo essere bravi a gestire la settimana".

Giudizio sulla prestazione di Vlahovic?

"Buona partita come tutta la squadra, la Juve era tre anni che non giocava per il primato. I ragazzi devono stare sereni, abbiamo un obiettivo da raggiungere, cioè entrare nelle prima quattro".

Cosa ha detto ai suoi negli spogliatoi dopo la partita?

"Ho detto che è stata una settimana dove abbiamo pareggiato in modo rocambolesco con l'Empoli, stasera è stata difficile. Stasera non si decide il campionato, continuiamo a lavorare, nessuno si aspettava che la Juve fosse a contatto con l'Inter. Poi se qualcuno pensa che dovevamo vincere il campionato, sicuramente hanno più capacità di noi di leggere il nostro percorso".

Cosa avrebbe potuto fare di più la Juve? Come ha visto i giovani?

"Yildiz ha giocato 7 partite nella Juve, deve fare un suo percorso di crescita. Si passa dalle stelle alle stalle anziché rimanere sereni. Alcaraz è entrato con voglia e piglio, ai ragazzi non rimprovero nulla. E' un percorso che la Juve deve fare, se va tutto bene l'anno prossimo giocheremo la Champions".

Lei si aspettava un'Inter così aggressiva dal 1'?

"L'Inter è stata aggressiva, ma nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni né parate, anzi abbiamo avuto due situazioni in campo aperto. Nel secondo tempo la partita si è spaccata, loro hanno una qualità straordinaria".

Quanto tempo servirà alla Juve per rivincere lo scudetto?

"Non lo so, ora godiamoci il secondo posto, siamo a -4 dall'Inter che ha cominciato il percorso per vincere con Conte. Dal mio ritorno, abbiamo cambiato 15 giocatori, di questi ce ne sono 10 nati dal 2000 in poi. Siamo usciti dal campo arrabbiati perché volevamo fare risultato. Il dato importante è che abbiamo chiuso in crescendo".