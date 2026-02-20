A Lecce senza capitan Lautaro. Chivu dovrà fronteggiare diverse assenze domani e resta da capire la scelta in attacco. In avanti dovrebbe schierare il tandem formato da Thuram e Pio Esposito: un gol del giovane bomber azzurro - a segno nelle ultime due partite - si gioca a 2,50, stessa quota per quello dell'attaccante francese.

Nella squadra di Di Francesco, ha stupito il nuovo acquisto Gandelman a segno nelle ultime due partite: un tris dell'israeliano si gioca a 6,00 il primo centro a Lecce di Cheddira paga invece 5 volte la posta.

Sezione: News / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 18:36
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
