"Il calcio a volte è crudele". Comincia con queste parole l'analisi a DAZN di Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta dell'ultimo minuto incassata dalla sua squadra contro l'Inter nel lunch match del Bentegodi: "Mi viene difficile commentare la prestazione che è stata positiva, abbiamo fatto una gara straordinaria contro una squadra fortissima. L'episodio ci ha rovinato un pomeriggio fantastico, invece siamo qui a leccarci le ferite. Se siamo questi arriveremo all'obiettivo. Non siamo stati fortunati, ma guardiamo avanti".

Come commenta l'ammonizione di Bisseck?

"La percezione dal campo era che fosse un'azione super pericolosa, poi il regolamento sulla palla che va laterale o no... sono cose difficili. Devo rivederla, ma sicuramente Giovane con la velocità che ha al 100% prende la palla e va in porta".

Nel secondo tempo non avete concesso spazi.

"È stata una gara importante, nella prima parte è normale che si soffre. Il gol loro era evitabile, ma hanno fatto un grande gol al volo. La partita fatta è stata giusta, abbiamo eseguito il piano gara ma non è bastato per un autogol. Guardiamo avanti perché dimostriamo di essere una squadra che può fare cose importanti".

Che mergini hanno Belghali e Bella-Kotchap?

"Sono due ragazzi importanti, credo che Bella-Kotchap per potenzialità possa giocare dall'altra parte. Si è perso per strada durante il suo cammino, ma stiamo cercando di recuperarlo. Belghali sta dimostrando di essere molto forte, nonostante sia quasi uno sconosciuto".