"Il calcio a volte è crudele". Comincia con queste parole l'analisi a DAZN di Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta dell'ultimo minuto incassata dalla sua squadra contro l'Inter nel lunch match del Bentegodi: "Mi viene difficile commentare la prestazione che è stata positiva, abbiamo fatto una gara straordinaria contro una squadra fortissima. L'episodio ci ha rovinato un pomeriggio fantastico, invece siamo qui a leccarci le ferite. Se siamo questi arriveremo all'obiettivo. Non siamo stati fortunati, ma guardiamo avanti".
Come commenta l'ammonizione di Bisseck?
"La percezione dal campo era che fosse un'azione super pericolosa, poi il regolamento sulla palla che va laterale o no... sono cose difficili. Devo rivederla, ma sicuramente Giovane con la velocità che ha al 100% prende la palla e va in porta".
Nel secondo tempo non avete concesso spazi.
"È stata una gara importante, nella prima parte è normale che si soffre. Il gol loro era evitabile, ma hanno fatto un grande gol al volo. La partita fatta è stata giusta, abbiamo eseguito il piano gara ma non è bastato per un autogol. Guardiamo avanti perché dimostriamo di essere una squadra che può fare cose importanti".
Che mergini hanno Belghali e Bella-Kotchap?
"Sono due ragazzi importanti, credo che Bella-Kotchap per potenzialità possa giocare dall'altra parte. Si è perso per strada durante il suo cammino, ma stiamo cercando di recuperarlo. Belghali sta dimostrando di essere molto forte, nonostante sia quasi uno sconosciuto".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 16:01 Akanji a ITV: "Non è stato facile oggi, ma abbiamo combattuto fino alla fine. Tre punti fondamentali"
- 16:00 Hellas Verona-Inter, la moviola - Doveri non usa i cartellini, ma vede bene su Bisseck-Giovane e Bella-Kotchap-Esposito
- 15:47 Hellas Verona, Giovane in conferenza: “Contento per il gol ma non per il risultato. Lo dedico a mia moglie e mia figlia”
- 15:45 Hellas Verona, Zanetti in conferenza: "Rammaricati per il risultato. Il giallo a Bisseck? Non perdiamo per questo"
- 15:44 Chivu in conferenza: "Le espressioni delle partite cambiano. Luis Henrique e Diouf? Vengono usati per i titoli"
- 15:23 Akanji a DAZN: "Che si vinca o si perda, Chivu cerca di migliorarci. Bisseck? Ci ha invertito per un motivo"
- 15:23 Chivu a ITV: "Questa squadra non è solo bellezza, ma anche lotta e concretezza. Il gruppo è sul pezzo"
- 15:17 Chivu: "Ero contrario allo schema del gol, fosse andato male avrebbero segnato loro. Lautaro, niente casi"
- 15:09 Calhanoglu Player of the Match a DAZN: "Un po' di fortuna ci vuole. Vogliamo arrivare su dove meritiamo"
- 15:08 Zielinski a ITV: "Gruppo forte, oggi non era facile. Potevamo fare meglio, ma oggi va bne così"
- 15:07 Zielinski a DAZN: "Non si possono sempre segnare quattro gol a partita. Lo schema? Palombo studia tanto..."
- 14:56 Hellas Verona, Giovane a DAZN: "Felice di aver fatto il primo gol contro l'Inter. Ecco cosa mi ha detto Chivu"
- 14:56 Hellas Verona, Zanetti a DAZN: "Il calcio a volte è crudele. L'ammonizione di Bisseck? Regolamento difficile"
- 14:37 Hellas Verona-Inter, le pagelle - Calhanoglu guida dalle retrovie, Lautaro e Bonny assenti
- 14:35 Il Verona fa quasi tutto bene, ma poi fa harakiri: l'autogol di Frese regala all'Inter la vittoria, al Bentegodi è 2-1
- 14:34 Hellas Verona-Inter, Fischio Finale - Un 'fortunato dessert' salva un pranzo indigesto: Chivu ha fame e mangia punti alla vetta
- 14:30 Hellas Verona-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 14:20 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di HELLAS VERONA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 13:36 Hellas Verona, Bradaric al 45': "Grande primo tempo, dobbiamo provare a vincere"
- 12:03 Hellas Verona, Zanetti a DAZN: "Inter tra le top 5 in Europa. Gagliardini? Ha portato esperienza e carisma"
- 11:57 Carlos Augusto a DAZN: "Da terzo o da quinto, devo sempre dare il meglio per aiutare l'Inter"
- 11:56 In campo alle 12.30 anche l'Inter Women: le formazioni ufficiali della partita contro la Roma
- 11:56 Hellas Verona, Belghali a DAZN: "Sarà difficile, ma abbiamo dimostrato di poter fare bene con le grandi"
- 11:51 Chivu: "Verona città fantastica, qui mi hanno salvato la vita. Cerchiamo di stare tutti vicini a Pepo Martinez"
- 11:40 Carlos Augusto a ITV: "Oggi sarà tosta, il Verona metterà cattiveria agonistica. Ma siamo pronti"
- 11:35 Prima di Verona-Inter momento speciale per i club del Veneto: incontro con Marotta, Bisseck e De Vrij
- 11:21 Marangon: "Verona-Inter? Capita che Davide batta Golia. In nerazzurro subii troppe critiche immeritate"
- 11:07 Sky - Chivu ha deciso: riposa Barella, col Verona tocca a Calhanoglu. E si rivede dall'inizio Luis Henrique
- 10:52 Da Tuttosport elogio a Chivu: "Altro che inesperto, col suo stile ha conquistato l'Inter e non solo"
- 10:38 TS - Stipic a Milano, si tratta il rinnovo di Saelemakers. Al Milan piace Solet: derby con l'Inter?
- 10:23 Napoli, Conte: "Orgoglioso dei miei ragazzi, il bicchiere è mezzo pieno. Abbiamo speso tante energie"
- 10:09 CdS - Sucic verso la definitiva consacrazione: 'triplo effetto' dalla giocata di suola
- 09:54 Hernanes: "Dalla Lazio all'Inter nel momento giusto. Mi pento della capriola all'Olimpico, ma Lotito aveva detto che..."
- 09:40 CdS - Occasione Inter per accorciare sulla vetta: Chivu e i giocatori hanno un obiettivo prima della sosta
- 09:26 CdS - Chivu ancora con qualche dubbio: Zielinski scalpita, 'giro' in panchina per Barella o Calhanoglu?
- 09:11 Qui Hellas Verona - Qualche assenza per Zanetti: l'ex Gagliardini in mediana, in attacco la coppia Giovane-Orban
- 08:57 GdS - Brookfield rileva il 100% di Oaktree, ma per l'Inter non cambia nulla: tutto è legato all'operazione partita nel 2019
- 08:43 GdS - Dall'incidente alla panchina: Josep Martinez torna tra i convocati. Thuram si rivedrà in Champions
- 08:29 GdS - L'Inter di Verona riparte dal 'simbolo' Sucic. Chance per Bonny e Carlos Augusto, Bisseck torna a destra
- 08:15 Preview Verona-Inter - Chivu rilancia Bonny e conferma Sucic
- 00:01 Caressa duro sugli arbitri "Ignoranza giuridica e regole cambiate ogni domenica". Zazzaroni: "C’è confusione"
- 00:00 Rogito ergo s(tadi)um
- 23:45 Juventus, Vlahovic: "Abbiamo delle abitudini da cambiare, io sono a disposizione del tecnico"
- 23:30 Juventus, Spalletti: "Allenare è la mia vita, adesso serve crescere in fretta"
- 23:15 Silvano Fontolan: "Il Verona con l'Inter può pure perdere, ma da Lecce deve ritrovare la vittoria"
- 23:00 Gozzi, pres. Entella: "A e B riducibili a 18 squadre, ma ci sono resistenze. Il sistema così non funziona"
- 22:45 La Juve torna a correre, buona la prima di Spalletti: successo per 2-1 contro la Cremonese
- 22:30 L'Inter ricorda la prodezza di Calhanoglu al Bentegodi: "Un destro che scrive poesie"
- 22:16 Inter Women, Andres: "Roma ha grande qualità, ci aspettiamo una gara intensa"
- 22:01 Roma Femminile, domani la supersfida contro l'Inter: le convocate giallorosse per la sfida
- 21:47 Kairat Almaty, quattro giocatori torneranno prima dalla nazionale kazaka: il motivo
- 21:33 Coppa Italia Serie C, Inter U23-Renate agli ottavi: data e orario. Il tabellone completo
- 21:19 Conte: "Partita di alto livello, sono soddisfatto del Napoli nonostante lo 0-0. Lukaku? Bisogna chiedere ai medici..."
- 21:05 Il Como ferma il Napoli, Fabregas: "Nessuna squadra l'ha mai pressata così. Conte? Dal Chelsea si è evoluto"
- 20:50 Napoli, Politano: "Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. L'importante però è non perdere"
- 20:35 Juventus, Spalletti e le sue prime ore in bianconero: "C'è davvero tanto da fare. Bisogna pensare in grande"
- 20:20 Manfredini: "I valori di Inter e Napoli verranno fuori alla lunga, ma occhio al Milan senza coppe"
- 20:06 Il Napoli non sfonda e il Como recrimina, Milinkovic-Savic salva ancora Conte: finisce 0-0. L'Inter può portarsi a -1
- 19:52 Bonanni: "Inter squadra forte e Chivu è un tecnico di valore. Scudetto? Lotta con il Napoli fino alla fine"
- 19:38 Fiorentina, si ferma Gosens: lesione al retto femorale e rientro dopo la sosta
- 19:24 Siena, Menghi: "Sono interista e il Triplete è stata la prima vera gioia che ho vissuto"
- 19:10 Hellas Verona-Inter, i convocati di Zanetti: tanti assenti. C'è l'ex Gagliardini
- 18:55 Akanji upgrade di Pavard, la scelta coraggiosa su Bisseck: difesa più alta e veloce. Cambio di strategia sul mercato?
- 18:41 Alvarez apre, Griezmann chiude. L'Atletico sfonda nel secondo tempo: Siviglia ko 3-0
- 18:27 Inter U23, Vecchi: "Vicenza ampiamente la favorita del girone, la società merita di salire in B"
- 18:13 Arsenal inarrestabile: piegato anche il Burnley, nona vittoria consecutiva e primato della Premier consolidato
- 17:59 videoSucic fa proseliti: Novakovich si inventa una magia simile a quella del croato in Avellino-Reggiana
- 17:45 Napoli, il ds Manna: "De Bruyne resterà in Belgio qualche settimana e poi inizierà il recupero. Su Lukaku..."
- 17:30 Lautaro ritrova il Verona, un gol ogni 99 minuti: solo con il Cagliari ha fatto meglio
- 17:16 Inter, l'ultimo pareggio in campionato risale al 18 maggio: sette vittorie e tre ko nelle ultime dieci in A