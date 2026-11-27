Dopo il 4-4 pazzo strappato contro l'Inter domenica scorsa, l'Atalanta si è resa protagonista ieri sera di un'altra rimonta in Conference League sul campo del Borac, ribaltato negli ultimi sette minuti di gara dallo 0-2 al 3-2. E i punti in comune tra le due gare sono molti, come sottolineato da Maurizio Sarri a Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita creando moltissime palle gol. Purtroppo manchiamo di solidità difensiva e questa fragilità complica tutto - le parole del tecnico della Dea -. Abbiamo commesso errori in fase offensiva e continuiamo ad avere problemi dietro. Detto questo, abbiamo dimostrato grande carattere, come già successo negli ultimi tempi".