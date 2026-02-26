Daniele De Rossi lancia un messaggio chiaro a due giorni dalla gara tra il suo Genoa e la capolista Inter: "Chiedo di non rassegnarci alla mediocrità, ovvero accettare quello che tutti pensano sia giusto: vinci col Torino, poi vai a Milano con l'Inter e perdi. Questo discorso non mi sta bene. Poi il calcio è calcio e se entrambe le squadre giocheranno al 100%, molto probabilmente vinceranno loro perché sono più forti. Ma la leggerezza non esiste soprattutto in questa condizione di classifica e soprattutto con questa maglia addosso", il concetto espresso dal tecnico del Grifone.

Convinto che i nerazzurri non subiranno il contraccolpo dopo essere usciti dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt: "Rimangono una squadra forte e motivata e penso che alla fine per loro cambi poco. Parliamo di una squadra che sta vincendo sempre in campionato. Hanno diversi obiettivi, uno è saltato, l'altro rimane vivo e alla portata. Forse è ancora più pericoloso l'orgoglio ferito dei campioni, perché di campioni si parla, e penso vorranno cancellare proprio l'eliminazione dalla Champions", ha spiegato DDR. Prima di approfondire alcuni temi tattici della sfida di sabato: "Siamo stati molto attenti contro Parma e Cremonese e poi oggi ne abbiamo parlato per una mezz'oretta delle palle inattive. L'Inter ha grandi saltatori e chi mette la palla in mezzo. Siamo consapevoli di affrontare la squadra più forte del campionato. Noi possiamo solo fare questo: prepararci al meglio sui loro fondamentali e non allontanarci troppo da quello che è buono per fargli male".

