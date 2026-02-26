Lunga intervista per Piero Ausilio ai microfoni di Marco Nosotti nel format ‘Colpi da Maestro’. Il direttore sportivo dell’Inter ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera da dirigente, ma si è poi anche concentrato sulla più stretta attualità: “Il nostro è un mestiere sottoposto al giudizio di tutti ogni giorno, tutti si possono permettere di parlare di calcio anche se non tutti con la stessa competenza. Nel mio caso ormai sono 28 anni, se mi guardo dietro sicuramente vedo che sono stati più i successi che gli insuccessi e di questo sono contentissimo”.
Su Pierluigi Casiraghi: “È stato un secondo padre, quando ho avuto la possibilità gli chiesi di raggiungermi all’Inter e diventò responsabile della maggior parte dello scouting che abbiamo fatto in quegli anni. Fabregas all’Inter a 16 anni? Ci abbiamo provato, lui forse non lo aveva nemmeno mai saputo all’epoca ma gliel’ho detto. Casiraghi me lo aveva segnalato, ci abbiamo provato e poi lui ha fatto la carriera che ha fatto”.
Fabregs è stato poi accostato di nuovo all'Inter in estate, stavolta in veste di allenatore: “Ho sicuramente stima di questo allenatore, è giovane, sta facendo bene e farà sicuramente una carriera brillantissima. Non c’è mai stata un’Inter vicina a Fabregas, il primo a saperlo è stato Chivu. Quando ci siamo trovati di fronte alla scelta di Inzaghi abbiamo messo sul tavolo delle idee e quella di Chivu era quella in cui credevamo di più per mille motivi. È un ragazzo incredibile, vero, lo era da calciatore, lo è adesso come uomo e anche da allenatore. Avevamo la fortuna di averlo conosciuto nel settore giovanile, la scelta di Parma è stata coraggiosa, brava la dirigenza e bravo lui, quel rischio oggi lo ha portato all’Inter. È sempre stato la nostra prima scelta, siamo andati dritti su di lui e siamo contentissimi della scelta”.
Tra i migliori colpi messi a segno da Ausilio c’è certamente Lautaro Martinez: “Mi ricordo perfettamente quel periodo, era anche un periodo difficile per l’Inter, avevamo una partita col Crotone e ho deciso di tentare l’impossibile, lui sembrava orientato all’Atletico Madrid. I rischi di non farcela erano tanti, ho rischiato e con l’aiuto anche di Milito sono riuscito. È stata un’operazione molto vantaggiosa, non costò più di 20 milioni di euro, l’avevamo chiusa anche a meno ma lui poi quella sera fece tre gol, quindi ci siamo dovuti sedere di nuovo a trattare. Oggi dopo tanti anni è il nostro capitano ed è un patrimonio del calcio. In una trattativa devi essere prima di tutto convincente con il calciatore, nel caso di Lautaro partimmo con l’accontentare prima il club”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:54 FOTO - Footyheadlines - Inter, per il 2026-27 Nike lancerà una maglia retrò con un omaggio a Pirelli
- 16:48 Ausilio: "Ho stima di Fabregas, ma Chivu sempre la nostra prima scelta. Lautaro il mio miglior colpo"
- 16:40 Bellinazzo: "Inter fuori dalla Champions, Marotta ha parlato di impatto limitato sul bilancio. Monte ingaggi, scelte più nette"
- 16:26 La Finalissima 2026 Spagna-Argentina in esclusiva su Sky Sport
- 16:12 Lo Monaco: "Classe arbitrale scarsa e inadeguata, il VAR ha ingigantito i difetti"
- 15:58 Brocchi: "Priorità al campionato, ma due sconfitte così dell'Inter non sono accettabili"
- 15:44 Genoa, De Rossi: "Vinci a Torino e perdi con l'Inter: non mi sta bene, non rassegniamoci alla mediocrità"
- 15:30 Season Ranking, l'Italia accorcia sulla Germania grazie all'Atalanta: la situazione
- 15:16 UEFA, pubblicato il rapporto 'European Club Finance and Investment Landscape'. Ceferin: "Il futuro resta luminoso"
- 15:02 Podolski ripensa alla parentesi interista: "Un errore accettare un prestito breve. Se la squadra non va..."
- 14:48 Urgerebbe 'crociata' contro l'uso superficiale delle... preposizioni articolate!
- 14:34 Report UEFA, i costi per la costruzione delle rose: il Chelsea sfonda il suo record, Inter 19esima
- 14:20 Svilar sogno impossibile, dalla Premier pronti a offrire 65 milioni. E la Roma sonda anche Vicario
- 14:06 Bastoni-Kalulu, La Penna torna ad arbitrare nel fine settimana dopo lo stop
- 13:52 Thorsby: "Dietro ai successi del Bodo c'è la cultura norvegese: vi spiego. Haaland? Tra i pochi che..."
- 13:38 Report UEFA, top club più ricchi nel 2025: il Real Madrid comanda la classifica dei ricavi, l'Inter è la prima italiana
- 13:24 L'agente di Hornicek a FcIN: "Il suo soprannome è Iceman, ecco perché. Clausola da 30 milioni, ma il prezzo..."
- 13:10 Serie A, Dimarco nella lista dei candidati per il premio MVP di febbraio
- 12:56 Corsera - Arbitri professionisti già dal 2026/27: cosa prevede la riforma di Gravina
- 12:42 Inter-Genoa, possibile ritorno tra i convocati di Calhanoglu: il turco si è allenato per il secondo giorno di fila in gruppo
- 12:28 Henry: "Inter prima in Serie A, ma il miglior calcio lo gioca il Como. Con Inzaghi dava l'idea di poter battere chiunque"
- 12:14 Capello: "Atalanta e Juve hanno mostrato la tempra del calcio italiano. Tristezza per aver visto un'Inter amorfa contro il Bodo"
- 12:00 OUT ai PLAYOFF di CHAMPIONS? NIENTE DRAMMI: lo scenario tra BILANCIO e MERCATO. Ma OAKTREE deve...
- 11:45 Inter-Atalanta in mezzo agli ottavi di Champions: per i bergamaschi Arsenal o Bayern Monaco
- 11:30 La Repubblica - Mercato Inter: meno premi Uefa, ma anche il risparmio degli addii a zero. Big in partenza? Due sospettati
- 11:16 CdS - Celik a parametro zero: la Juve ci pensa, ma attenzione all'Inter perché...
- 11:02 CdS - Flop Champions: un ciclo sembra ormai essersi concluso. L'Inter ora ha bisogno di Oaktree per ripartire ed evitare uno scenario tremendo
- 10:48 CdS - Calhanoglu accelera: convocazione in vista per Inter-Genoa
- 10:34 Corsera - Ricavi Champions a -65? No, a -15. Ecco le previsioni su addii e rinnovi: novità su Calhanoglu
- 10:20 Corsera - Dottor Cristian e Mister Chivu tra Serie A e Champions. Ma le parole di Barella sugli obiettivi sono chiare
- 10:06 Allarme Rummenigge: "Calcio sempre più dipendente dagli agenti, l'influenza è ormai scandalosa"
- 09:52 TS - Barella, netta involuzione: il calo si legge nei numeri. Anche Gattuso in ansia
- 09:38 TS - Chivu, un doppio obiettivo per lavare "l'onta" della Champions
- 09:24 TS - Il ko in Champions cambia il mercato: 5 nomi per il player trading. Ma nel bilancio...
- 09:10 CdS - Champions in negativo per 65 milioni. Ma le conseguenze sul mercato...
- 08:56 CdS - Che fine ha fatto il vero Marcus Thuram? Flop con il Bodo nel momento del bisogno: ora è chiamato a dimostrare di potersi rialzare
- 08:42 GdS - Per la gloria, ma non solo: l'accoppiata scudetto-Coppa Italia frutta circa 23 milioni
- 08:28 GdS - Calhanoglu sorride e punta il Genoa. Ai box resta solo capitan Lautaro
- 08:14 GdS - Da Calhanoglu a Thuram: c'è una squadra in uscita. In bilico pure Barella, per la porta il sogno è Svilar
- 08:00 Inaugurata a Milano la Biblioteca dello Sport. Facchetti: "In Italia molto tifo ma non una cultura sportiva"
- 00:00 Scudetto meglio della 'Coppa percorso': anche Marotta non fa calcoli. Il mercato estivo sarà giudice supremo
- 23:47 Lecce, Fofana torna sulla gara con l'Inter: "I loro gol su calci piazzati, questo la dice lunga"
- 23:39 Playoff Champions, Juve a casa come l'Inter: Osimhen spegne la clamorosa rimonta bianconera ai supplementari
- 23:18 M. Paganin: "Inter, eliminazione che fa male. Anche perché arrivata da una piccola realtà"
- 23:02 Juventus eroica, anche in 10 rimonta tre gol al Galatasaray e va ai supplementari. Avanti Real Madrid e PSG
- 22:51 Braglia: "Non credo che l'Inter sia più forte del Bodo. I norvegesi l'hanno surclassata"
- 22:37 Alexandersson, all. Brann: "Il Bodo/Glimt cresciuto nel tempo. Fra sei anni anche noi in Champions"
- 22:23 Gianni Vio: "Il Bodo/Glimt è forte. E i norvegesi sono dei maestri a livello di resistenza"
- 22:08 Atalanta, Palladino: "Il calcio italiano va tutelato, tanti commenti non belli verso le nostre squadre"
- 21:54 Youth League, sarà Inter-Benfica. Il tecnico portoghese Vitor Vinha: "Ora continuiamo il percorso"
- 21:39 Previsione di bilancio 25/26: verso il pareggio. L'uscita dalla UCL verrà compensata e non inciderà sul mercato
- 21:25 Qui Genoa - Campo e palestra a tre giorni dall'Inter. Norton-Cuffy e Otoa monitorati quotidianamente
- 21:10 Ambrosini: "Barella fuori giri. Pio Esposito il migliore nei due match col Bodo, è un problema"
- 20:56 Champions, Atalanta agli ottavi grazie a un'impresa storica: BVB battuto 4-1 con il rigore decisivo di Samardzic al 98'
- 20:41 Rispunta Ceccarini: "Il VAR in Italia non ha mai funzionato. Iuliano-Ronaldo? La mia idea non ha senso"
- 20:26 Chivu: "Obiettivo double dopo l'uscita dalla Champions League? Vogliamo essere competitivi, è sempre così"
- 20:12 Romano: "Goretzka, sono circolate alcune voci sull'Inter. Il tedesco tiene aperte tante porte"
- 19:58 Knudsen (capitano del Brann) elogia il Bodo: "Quello che sta facendo dà fiducia anche a noi"
- 19:43 Petric: "È molto probabile che ieri sia stata l'ultima recita Champions per Yann Sommer"
- 19:29 Filip Stankovic: "Sogno di giocare con mio fratello, magari con papà come mister. Dai, esageriamo"
- 19:15 Vecchi squalificato, niente derby dell'Inter U23 con l'Alcione. Squadra multata di 600 euro
- 19:00 Rivivi la diretta! Addio CHAMPIONS, all-in SCUDETTO: l'INTER reggerà il CONTRACCOLPO? Alcuni SENATORI...
- 18:50 Tegola per Fabregas: Addai rimedia una lesione al tendine d'Achille, stagione finita per lui
- 18:35 Youth League, AZ Alkmaar demolito 6-2: il Benfica si regala l'Inter Primavera ai quarti di finale
- 18:21 Condò: "Thuram col Bodo ha perso l'occasione di una riscossa. Soffre inconsciamente la concorrenza di Pio"
- 18:06 Inter-Bodo/Glimt, oltre un milione di spettatori su Sky Sport. Quasi 2 milioni i contatti unici
- 17:52 Anche il Bologna contro una squadra norvegese, Italiano: "Vanno rispettati al massimo, è un calcio che sta crescendo"
- 17:38 Giù il sipario sulla Champions League del Brugge. Stankovic: "Viaggio fantastico, orgoglioso di tutti"
- 17:23 Boban: "L'Inter non aveva la pazzia di passare il turno. Solo i nuovi avevano uno spirito diverso"
- 17:10 Renga in gara al Festival di Sanremo, ma con l'Inter in testa: "Fino a quando abbiamo preso la 'pera' non ho visto niente"