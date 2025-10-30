Intervistato nella flash zone di San Siro, Simon Sohm ha commentato così la sconfitta della Fiorentina sul campo dell'Inter: "Abbiamo fatto bene per 60' contro la squadra più forte del campionato. Dopo l'1-0 è diventato tutto più difficile, dobbiamo fare tutti di più: è questo il nostro obiettivo", le parole dello svizzero ai canali ufficiali viola.

Nel primo tempo avete fatto vedere buone cose.

"Il problema è l'ultimo passaggio, io stesso ho sbagliato stasera (ieri sera, ndr). Dobbiamo fare tutti meglio".