Come stanno i Nazionali? "Sono arrivati tutti bene, chi mercoledì, chi ieri. Ogni volta è così, da oggi ho tutto il gruppo squadra a disposizione per preparare questo mese di fuoco Affrontiamo questi impegni con il massimo della fiducia".

Come avete preparato la gara contro l'Inter? Quali sono i maggiori pericoli?

"Sappiamo cosa sia l'Inter in casa, davanti al suo pubblico. Ci aspetta una gara dal coefficiente di difficoltà enorme. Troveremo una squadra con tantissimi punti di forza, dobbiamo andare a Milano a proporre quello che ci ha permesso di ottenere risultati importanti. Cercheremo di allungare la striscia positiva in campionato, abbiamo intenzione di fare punti e toglierci altre soddisfazioni. Domani ci rimboccheremo le maniche, vogliamo ripartire col piede giusto per ottenere punti importanti. L'atteggiamento dovrà essere quello di una squadra consapevole di quello che ha preparato e reduce da un periodo positivo. Dovremo avere la giusta personalità e qualità, rispettando il grandisismo avversario che affronteremo".

Quanto è pronta la squadra per questo mese decisivo?

"Sappiamo che sarà un mese importante, ci giochiamo tantissimo. C'è in palio una finale di Coppa Italia, una semifinale di Conference e tanti punti in campionato. Sappiamo che c'è bisogno di tutti, tutti dobbiamo essere pronti".