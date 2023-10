"Il gol? E' puro istinto, ho preso la palla da Ferguson e avevo Orsolini sulla destra, ma avevo in testa di tirare, devo farlo di più perché sono un attaccante. E' bellissimo segnare in questo stadio". Così Joshua Zirkzee, parlando a DAZN, dopo Inter-Bologna 2-2, gara in cui ha regalato un pari d'oro ai rossoblu.

Sei il numero 9 titolare dopo l'addio di Arnautovic, senti di avere più fiducia quest'anno?

"Sì, non c'è sensazione migliore di segnare qui a San Siro contro una squadra come l'Inter".

Dove vuole arrivare questo Bologna?

"Siamo felici, abbiamo perso solo col Milan. Continuiamo così".