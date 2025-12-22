Si è chiuso con una vittoria sul Genoa il 2025 dell'Inter Primavera, capace da metà ottobre di risalire la classifica in campionato fino al terzo posto dopo un inizio di stagione balbettante. Per la gioia di Benny Carbone, che ha tirato un bilancio sui suoi primi sei mesi sulla panchina dei nerazzurrini: "La prima parte del campionato è stata incredibile, ragazzi. Sono orgoglioso di allenare ognuno di voi", ha scritto il tecnico su Instagram.