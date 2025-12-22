Nel corso del suo intervento per B-Lab Live, l'ex attaccante di Piacenza e Brescia Dario Hubner prova a prendere le difese di Cristian Chivu dopo la scelta dei rigoristi per la partita di Supercoppa col Bologna: "Magari Alessandro Bastoni alla Pinetina fa dieci rigori su dieci e allora pensava che avrebbe potuto segnare anche lì. Non penso sia così stupido Chivu... Racconto un aneddoto: quando a fine allenamento facevo le sedute di calci di rigore il giovedì insieme a qualche mio compagno. Io sbagliavo quattro rigori su dieci, gli altri li segnavano tutti. E poi questi sbagliavano sempre quando si cominciavano a giocare i tornei da 45 minuti".