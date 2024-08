Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il poker incassato a San Siro: "Devo dire che i primi 10' hanno determinato l'umore e il morale di questa squadra, che dopo la sosta potrà contare su tutti gli effettivi. Oggi eravamo in difficoltà numerica in difesa, il nostro campionato inizierà dopo la sosta. Pur nel risultato fortemente negativo, ho visto dei ragazzi che hanno cercato di tenere il campo fino alla fine. Nel primo tempo potevamo creare qualcosa di più, devo attaccarmi alle cose migliori che hanno fatto, per ripartire con un organico più completo".

Lei come ha vissuto quest'estate di cambiamenti?

"Era anche partita bene, perché in uscita la società aveva fatto ottime operazioni con ottime plusvalenze. Dopo la maggior parte dei giocatori è arrivata nelle ultime due settimane, la squadra in questo momento è un po' da costruire. Il club ha investito molto, abbiamo perso dei giocatori che valevano tanto. Ripartiremo dopo la sosta: nella rosa ci saranno 10-11 nuovi, dovremo studiarli mettendoli nelle migliori condizioni. Sperimentare un po' in campionato quello che non abbiamo potuto fare negli ultimi 50 giorni".