È servito un gol addirittura al centesimo minuto al Club Brugge per riuscire a strappare i tre punti dal campo del Charleroi, un 2-1 figlio della rete di Joel Ordonez che però non lascia del tutto soddisfatto Aleksandar Stankovic, che nel dopopartita non ha mancato di sottolineare la prova deludente specie nel primo tempo: "Ci chiedevamo cosa stessimo facendo lì. Eravamo davvero pessimi. Non è così che ci alleniamo o giochiamo. Questo non è lo spirito del Club. L'allenatore ha apportato dei cambiamenti tattici all'intervallo, e poi abbiamo giocato il nostro miglior calcio. Non c'è niente di meglio di una vittoria all'ultimo minuto, ce la siamo goduta fino in fondo".
Sezione: News / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 16:33 / Fonte: Walfoot.be
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
