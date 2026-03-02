È servito un gol addirittura al centesimo minuto al Club Brugge per riuscire a strappare i tre punti dal campo del Charleroi, un 2-1 figlio della rete di Joel Ordonez che però non lascia del tutto soddisfatto Aleksandar Stankovic, che nel dopopartita non ha mancato di sottolineare la prova deludente specie nel primo tempo: "Ci chiedevamo cosa stessimo facendo lì. Eravamo davvero pessimi. Non è così che ci alleniamo o giochiamo. Questo non è lo spirito del Club. L'allenatore ha apportato dei cambiamenti tattici all'intervallo, e poi abbiamo giocato il nostro miglior calcio. Non c'è niente di meglio di una vittoria all'ultimo minuto, ce la siamo goduta fino in fondo".