Prima di presentarsi in conferenza stampa a San Siro, il tecnico del Kairat Almaty Rafael Urazbakhtin ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Championat.com al quale ha raccontato come il gruppo stia vivendo la vigilia di questa trasferta storica: "Va tutto bene, affrontiamo la partita contro l'Inter con emozioni positive. Abbiamo confermato il nostro titolo in Kazakistan e ora ci stiamo preparando con calma. Sappiamo quanto siano forti i nostri avversari, ma questa è un'altra occasione per metterci alla prova e vedere come ci confrontiamo con un avversario così forte".

Sull'Inter, Urazbakhtin aggiunge: "La squadra è esperta, è seconda nel campionato italiano e lotta per il titolo. Gioca contro avversari di primo livello ed è anche imbattuta nel suo girone di Champions League. Che dire? Sarà dura, ma dobbiamo essere coraggiosi, disciplinati e organizzati. E sfruttare al meglio le opportunità che siamo certi avremo". Ma cosa hanno scoperto di Milano fin qui? "Siamo alloggiati vicino a San Siro, ma non è il centro città. Abbiamo solo fatto una passeggiata qui vicino".