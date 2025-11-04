Carlos Augusto arriva anche in postazione Inter TV per presentare la gara di domani contro il Kairat Almaty. Queste le dichiarazioni del giocatore brasiliano:

Domani si torna a San Siro per la Champions, quanto può contare l'approccio mentale contro un avversario che può giocare con grande entusiasmo e senza particolari pressioni?

"Queste partite sono pericolose, dobbiamo essere mentalmente concentrati perché loro stanno facendo la storia nel loro Paese e vorranno fare una grande prestazione. Dobbiamo fare un grande lavoro e focalizzarci su noi stessi per fare una grande partita, in Champions non ci sono partite facili".

Ti stai alternando in due ruoli, come fai a calarti in ogni posizione e cosa cerchi di dare alla squadra?

"Cerco di guardare i video o vedere i miei compagni come giocano. Fare due ruoli mi aiuta, poi lavoro tanto durante la settimana. L'importante alla fine è giocare, come dico sempre; non ho un ruolo preferito ma è un bene avere la capacità di fare due ruoli".