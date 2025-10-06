La Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti ha svolto nella giornata odierna il suo primo allenamento in vista delle amichevoli in Asia contro Corea del Sud e Giappone presso lo Stadio di Goyang. L'attività è durata circa 40 minuti e ha visto la partecipazione di dieci giocatori: Bento, Matheus Cunha, Rodrygo, Vinicius Jr., Fabrício Bruno, Luiz Henrique, Carlos Augusto, Casemiro, Militão e Douglas Santos.

Al ritorno in hotel, gli atleti hanno incontrato Richarlison, Estêvão, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Hugo Souza e Gabriel Magalhães, che si sono presentati. Altri nove atleti arriveranno nel corso di questo martedì. Solo Paulo Henrique, convocato al posto diel romanista Wesley, si unirà alla delegazione mercoledì.