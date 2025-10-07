Il nuovo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES classifica le squadre di 69 campionati in tutto il mondo in base all'età media delle squadre schierate nel campionato in corso. Escludendo le squadre B, le squadre più giovani classificate per fascia d'età sono i francesi dello Strasburgo (21,45 anni) e i lettoni del Metta con 20,96 anni di età media.
Una media decisamente più bassa rispetto al club italiano più giovane, ovvero il Parma, la cui rosa ha un'età media di 24,26 anni davanti al Como con 25,61 e alla Juventus con 25,70. Penultimo posto per l'Inter, che si attesta a 29,35: solo il Napoli vanta un organico più 'anziano' di appena 21 centesimi di punto (29,56).
Sezione: Focus / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 17:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Napoli, brutte notizie per Lobotka: il centrocampista lascia il ritiro della Slovacchia e rischia di saltare l'Inter
Fontana: "Inter e Napoli le più forti, ma Milan favorito per lo Scudetto. Esposito, grande personalità"
Matic: "L'Inter ha qualità e giocatori per pressare di più nella metà campo avversaria. E con Chivu e Kolarov..."
videoMarotta: "Nuovo S. Siro, rogito a novembre. Non dico di più perché siamo in una fase interlocutoria"
TS - Inter stregata da Muharemovic: il bosniaco nel casting per il futuro difensore. Con altri quattro nomi
Altre notizie
Martedì 07 ott
- 19:44 A Piero Volpi il 'Premio Quarenghi', Salvi: "Creiamo un ponte ideale tra la Grande Inter e quella di oggi"
- 19:29 Udinese, Nani: "Abbiamo i punti che meritiamo, sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno"
- 19:15 Qui Roma - Tanti big rimasti a Trigoria, Gasperini pensa ad un'amichevole prima dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! AKANJI TOP, il caso BISSECK, ACERBI-DE VRIJ zittiscono tutti: il punto sulla DIFESA. Sul MERCATO...
- 18:52 Napoli, brutte notizie per Lobotka: il centrocampista lascia il ritiro della Slovacchia e rischia di saltare l'Inter
- 18:38 Padelli: "Solet è Solet, se limita certe sbavature diventa fortissimo. Caprile sta crescendo"
- 18:24 Zauli: "L'Inter U23 può restare tra le prime in classifica. Anche se lascia qualche punto per strada"
- 18:09 Milan-Como a Perth, Ulivieri caustico: "Per certe somme potrebbero giocare anche in Siberia"
- 17:55 CIES - Solo il Napoli ha una rosa più 'anziana' dell'Inter: quasi 30 anni di età media per entrambe
- 17:40 Atletico Madrid, Alemany è il nuovo Director de Fútbol Profesional. Era un pallino di Oaktree per l'Inter
- 17:27 Giudice Sportivo - Squalificato per un turno il solo Touré del Pisa. Multe per cinque società
- 17:14 Antognoni: "Tante squadre in pochi punti, ma Napoli e Inter hanno qualcosa in più"
- 17:00 Brasile, Rodrygo: "Abbiamo tanti giocatori bravi. Nessuno ha il posto garantito, Ancelotti lo ha chiarito"
- 16:45 Inter-Milan, rinnovata la gestione del servizio sanitario di San Siro con l'Ospedale San Raffaele
- 16:31 Giudice Lega Pro - Due giornate a Guarneri dell'Ospitaletto. Seconda sanzione per tre giocatori dell'Inter U23
- 16:16 Fontana: "Inter e Napoli le più forti, ma Milan favorito per lo Scudetto. Esposito, grande personalità"
- 16:02 Paesi Bassi, Dumfries sogna in grande: "Al Mondiale abbiamo il potenziale per puntare al massimo"
- 15:48 Matic: "L'Inter ha qualità e giocatori per pressare di più nella metà campo avversaria. E con Chivu e Kolarov..."
- 15:33 Dumfries: "Pallone d'Oro? Wow, sono arrivato sopra Haaland. La finale di Monaco una me..., ma poi penso che..."
- 15:19 Cristian o Lorenzo (il Magnifico)? CHI VU-ol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza!
- 15:05 Gattuso: "Italia-Israele, non si respira una bellissima aria. Ma dobbiamo giocare o perderemo 3-0"
- 14:51 Accordo con la Super League per una nuova Champions? La UEFA nega: "Non abbiamo questo piano"
- 14:36 Per Atubolu, nuova idea Inter, prima con la Germania. Che però stava sfumando: "Colpa di... un pisolino"
- 14:22 Dimarco, Lautaro, Calhanoglu o Thuram: chi è l'MVP di settembre? Via alle votazioni
- 14:07 Ok UEFA per Milan-Como a Perth, Simonelli: "Certo che i tifosi italiani capiranno il sacrificio richiesto"
- 13:53 Faraoni ricorda il debutto con l'Inter: "Con quei giocatori non c'entravo nulla. Però ho fatto la storia"
- 13:38 Lautaro: "All'Inter c'è appartenenza, dobbiamo trasmetterla ai giovani". Barella: "Questo gruppo è un sogno"
- 13:24 Svizzera, Jaquez: "Akanji difensore davvero bravo, posso imparare da lui solo guardandolo"
- 13:10 From UK - Il Leeds pensa a Zielinski: gli inglesi ci proveranno per gennaio
- 12:57 Vecchi: "In Serie C non puoi regalare nulla, buon punto con l'Ospitaletto. Crediamo in Zuberek, ora tocca a lui"
- 12:43 Caressa: "Sorpreso da Chivu in maniera positiva. Bonny in una partita ha fatto quanto Taremi in un anno"
- 12:30 Il Giorno - Lautaro vs Meazza: rincorsa impossibile? Non per forza: cosa dice la proiezione
- 12:20 Turkish Airlines nuovo sponsor della Federcalcio turca. Calhanoglu: "Insieme sogniamo i Mondiali"
- 12:09 videoMarotta: "Nuovo S. Siro, rogito a novembre. Non dico di più perché siamo in una fase interlocutoria"
- 12:00 SPERANZA THURAM, torna già con la ROMA? INTER-ATLETICO: chi è a disposizione di CHIVU. LAUTARO...
- 11:45 videoQ&A con Akanji, tra musica, serie tv e cinema: le risposte del difensore dell'Inter
- 11:30 L'analisi tecnica di Ventola: "Bonny sa fare tutto e l'ho capito quando era al Parma"
- 11:16 fcinUdinese-Cagliari, un osservatore dell'Inter al Bluenergy Stadium. Mirino su due giocatori in particolare
- 11:02 CdS - Akanji, anche il futuro si tinge di nerazzurro. E potrebbe cambiare ruolo
- 10:48 CdS - Era Chivu: turnover sì, ma non scientifico come Inzaghi. Significative le gestioni di Mkhitaryan e Dimarco
- 10:34 Zenga: "Inter, nessun rimpianto ma un rammarico. Delle due Uefa ricordo più la seconda: ecco perché. E sulla lite con Varriale..."
- 10:20 Corsera - Roma-Inter senza Thuram e chissà al Maradona: sarà già la settimana della verità
- 10:06 Condò: "Chivu fuori dalla polvere come 007. Bonny-Esposito un'altra cosa rispetto al passato"
- 09:52 TS - Chivu con 12 giocatori (più l'U23) contro l'Atletico. Ronaldo ospite d'onore in Libia
- 09:38 TS - Akanji, il contratto con l'Inter è già pronto: nuovo incastro con Pavard all'OM?
- 09:24 Cosmi: "Chivu? Lo vedo bene, troppo accanimento nei suoi confronti"
- 09:10 TS - Inter stregata da Muharemovic: il bosniaco nel casting per il futuro difensore. Con altri quattro nomi
- 08:56 Capello sugli attacchi delle big: "Il Napoli ha speso, problemi per Roma, Milan e Juve. L'Inter? Non si può non ammirare. È estremamente positivo che..."
- 08:42 GdS - Appiano, si torna al lavoro: nomi e programma in vista dell'Atletico
- 08:28 GdS - Lautaro sempre in campo: ad Appiano solo giovedì 16, ma titolare a Roma
- 08:14 GdS - Thuram, la grande paura è passata: Marcus migliora e mette nel mirino la Roma
- 08:00 Di Gennaro: "L'Inter è la più forte del campionato. E Chivu ha dato un input diverso alla squadra"
- 00:00 Dai nazgul a Del Piero: il giochino è ripartito
Lunedì 06 ott
- 23:54 Cassano: "A livello di singoli l'Inter ha qualcosa in più del Napoli. Calhanoglu? Non ce l'ha nessuno"
- 23:47 Serie A Women, Tomasevic e Wullaert entrano nella Top 11 della prima giornata
- 23:43 Adani: "Se non la metti in difficoltà, l'Inter non ti fa vedere il pallone. Bonny? Mi piace, grande chiamata di Ausilio"
- 23:32 WhoScored.com - Tre interisti nella formazione top della settimana. Meglio solo il Bologna
- 23:18 Quote capocannoniere: Lautaro supera Thuram, Hojlund il terzo incomodo. Perde terreno David
- 23:03 Lazio, Castellanos: "Lautaro Martinez è un mio grande amico. Mi manca la sua maglia, però..."
- 22:49 Bertolino: "San Siro non si demolisce, ma si ristruttura. Lo hanno fatto dopo la guerra"
- 22:34 L'élite dei club europei si ritrova a Roma: da domani a giovedì ci sarà l'assemblea dell'ECA
- 22:20 Mazzola: "Spero che lo stadio nuovo ospiti tanti trionfi dell'Inter. L'altra non so quale squadra sia..."
- 22:06 Braida sentenzia ed esclude la Juventus dalla lotta scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan, Roma"
- 21:51 Brasile, primo allenamento in Corea del Sud: Carlos Augusto già agli ordini di Ancelotti
- 21:36 Il mercato dell'Inter non dorme mai. Dalla Germania un nome nuovo: idea Noah Atubolu, pararigori del Friburgo
- 21:23 Opta aggiorna le sue previsioni Scudetto: percentuali Inter in flessione ma nerazzurri ancora favoriti
- 21:10 Giuffredi: "Non mi piace il clamore intorno a Pio Esposito, deve stare sereno. Seba al Cagliari perché..."
- 20:55 Scambio di regali tra assi del calcio e del padel: da Barella una maglia azzurra per Juan Chincoa
- 20:41 San Siro a Inter e Milan, il capogruppo Pd contro il sindaco Sala: "Parlare di coraggio al singolare è offensivo"
- 20:27 Cagliari, Obert: "Mi sento responsabile del gol di Lautaro. Io come Skriniar? Quando giocava all'Inter..."