Noah Atubolu, giovane portiere del Friburgo, è il nome nuovo per il ruolo di estremo difensore dell'Inter. Il classe 2002 si è imposto definitivamente all'attenzione nelle ultime settimane, grazie anche alla sua abilità nel neutralizzare i calci di rigore. Doti che gli sono valse anche la convocazione da parte del CT della Nazionale tedesca Julian Nagelsmann in sostituzione di Oliver Baumann, che ha dovuto rinunciare per problemi di salute. E dire che questa gioia Atubolu ha rischiato di vederla sfumare per colpa di... un pisolino.

A rivelarlo è stato lo stesso giocatore al sito ufficiale del Friburgo: "Ho deciso di riposarmi dopo l'allenamento mattutino: quando mi sono svegliato, sul mio cellulare c'erano diverse chiamate perse, da parte del commissario tecnico dei portieri Andreas Kronenberg e dell'allenatore dei portieri dell'SC Freiburg Michael Müller. Tutti mi avevano scritto che di lì a poco un autista sarebbe arrivato presto per venirmi a prendere e portarmi al centro sportivo federale di Herzogenrauch. Andrò in nazionale con la speranza di poter assimilare tutto e imparare. "È un grande onore per me essere nella nazionale tedesca", ha spiegato.