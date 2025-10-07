Noah Atubolu, giovane portiere del Friburgo, è il nome nuovo per il ruolo di estremo difensore dell'Inter. Il classe 2002 si è imposto definitivamente all'attenzione nelle ultime settimane, grazie anche alla sua abilità nel neutralizzare i calci di rigore. Doti che gli sono valse anche la convocazione da parte del CT della Nazionale tedesca Julian Nagelsmann in sostituzione di Oliver Baumann, che ha dovuto rinunciare per problemi di salute. E dire che questa gioia Atubolu ha rischiato di vederla sfumare per colpa di... un pisolino.
A rivelarlo è stato lo stesso giocatore al sito ufficiale del Friburgo: "Ho deciso di riposarmi dopo l'allenamento mattutino: quando mi sono svegliato, sul mio cellulare c'erano diverse chiamate perse, da parte del commissario tecnico dei portieri Andreas Kronenberg e dell'allenatore dei portieri dell'SC Freiburg Michael Müller. Tutti mi avevano scritto che di lì a poco un autista sarebbe arrivato presto per venirmi a prendere e portarmi al centro sportivo federale di Herzogenrauch. Andrò in nazionale con la speranza di poter assimilare tutto e imparare. "È un grande onore per me essere nella nazionale tedesca", ha spiegato.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:36 Per Atubolu, nuova idea Inter, prima con la Germania. Che però stava sfumando: "Colpa di... un pisolino"
- 14:22 Dimarco, Lautaro, Calhanoglu o Thuram: chi è l'MVP di settembre? Via alle votazioni
- 14:07 Ok UEFA per Milan-Como a Perth, Simonelli: "Certo che i tifosi italiani capiranno il sacrificio richiesto"
- 13:53 Faraoni ricorda il debutto con l'Inter: "Con quei giocatori non c'entravo nulla. Però ho fatto la storia"
- 13:38 Lautaro: "All'Inter c'è appartenenza, dobbiamo trasmetterla ai giovani". Barella: "Questo gruppo è un sogno"
- 13:24 Svizzera, Jaquez: "Akanji difensore davvero bravo, posso imparare da lui solo guardandolo"
- 13:10 From UK - Il Leeds pensa a Zielinski: gli inglesi ci proveranno per gennaio
- 12:57 Vecchi: "In Serie C non puoi regalare nulla, buon punto con l'Ospitaletto. Crediamo in Zuberek, ora tocca a lui"
- 12:43 Caressa: "Sorpreso da Chivu in maniera positiva. Bonny in una partita ha fatto quanto Taremi in un anno"
- 12:30 Il Giorno - Lautaro vs Meazza: rincorsa impossibile? Non per forza: cosa dice la proiezione
- 12:20 Turkish Airlines nuovo sponsor della Federcalcio turca. Calhanoglu: "Insieme sogniamo i Mondiali"
- 12:09 videoMarotta: "Nuovo S. Siro, rogito a novembre. Non dico di più perché siamo in una fase interlocutoria"
- 12:00 SPERANZA THURAM, torna già con la ROMA? INTER-ATLETICO: chi è a disposizione di CHIVU. LAUTARO...
- 11:45 videoQ&A con Akanji, tra musica, serie tv e cinema: le risposte del difensore dell'Inter
- 11:30 L'analisi tecnica di Ventola: "Bonny sa fare tutto e l'ho capito quando era al Parma"
- 11:16 fcinUdinese-Cagliari, un osservatore dell'Inter al Bluenergy Stadium. Mirino su due giocatori in particolare
- 11:02 CdS - Akanji, anche il futuro si tinge di nerazzurro. E potrebbe cambiare ruolo
- 10:48 CdS - Era Chivu: turnover sì, ma non scientifico come Inzaghi. Significative le gestioni di Mkhitaryan e Dimarco
- 10:34 Zenga: "Inter, nessun rimpianto ma un rammarico. Delle due Uefa ricordo più la seconda: ecco perché. E sulla lite con Varriale..."
- 10:20 Corsera - Roma-Inter senza Thuram e chissà al Maradona: sarà già la settimana della verità
- 10:06 Condò: "Chivu fuori dalla polvere come 007. Bonny-Esposito un'altra cosa rispetto al passato"
- 09:52 TS - Chivu con 12 giocatori (più l'U23) contro l'Atletico. Ronaldo ospite d'onore in Libia
- 09:38 TS - Akanji, il contratto con l'Inter è già pronto: nuovo incastro con Pavard all'OM?
- 09:24 Cosmi: "Chivu? Lo vedo bene, troppo accanimento nei suoi confronti"
- 09:10 TS - Inter stregata da Muharemovic: il bosniaco nel casting per il futuro difensore. Con altri quattro nomi
- 08:56 Capello sugli attacchi delle big: "Il Napoli ha speso, problemi per Roma, Milan e Juve. L'Inter? Non si può non ammirare. È estremamente positivo che..."
- 08:42 GdS - Appiano, si torna al lavoro: nomi e programma in vista dell'Atletico
- 08:28 GdS - Lautaro sempre in campo: ad Appiano solo giovedì 16, ma titolare a Roma
- 08:14 GdS - Thuram, la grande paura è passata: Marcus migliora e mette nel mirino la Roma
- 08:00 Di Gennaro: "L'Inter è la più forte del campionato. E Chivu ha dato un input diverso alla squadra"
- 00:00 Dai nazgul a Del Piero: il giochino è ripartito
- 23:54 Cassano: "A livello di singoli l'Inter ha qualcosa in più del Napoli. Calhanoglu? Non ce l'ha nessuno"
- 23:47 Serie A Women, Tomasevic e Wullaert entrano nella Top 11 della prima giornata
- 23:43 Adani: "Se non la metti in difficoltà, l'Inter non ti fa vedere il pallone. Bonny? Mi piace, grande chiamata di Ausilio"
- 23:32 WhoScored.com - Tre interisti nella formazione top della settimana. Meglio solo il Bologna
- 23:18 Quote capocannoniere: Lautaro supera Thuram, Hojlund il terzo incomodo. Perde terreno David
- 23:03 Lazio, Castellanos: "Lautaro Martinez è un mio grande amico. Mi manca la sua maglia, però..."
- 22:49 Bertolino: "San Siro non si demolisce, ma si ristruttura. Lo hanno fatto dopo la guerra"
- 22:34 L'élite dei club europei si ritrova a Roma: da domani a giovedì ci sarà l'assemblea dell'ECA
- 22:20 Mazzola: "Spero che lo stadio nuovo ospiti tanti trionfi dell'Inter. L'altra non so quale squadra sia..."
- 22:06 Braida sentenzia ed esclude la Juventus dalla lotta scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan, Roma"
- 21:51 Brasile, primo allenamento in Corea del Sud: Carlos Augusto già agli ordini di Ancelotti
- 21:36 Il mercato dell'Inter non dorme mai. Dalla Germania un nome nuovo: idea Noah Atubolu, pararigori del Friburgo
- 21:23 Opta aggiorna le sue previsioni Scudetto: percentuali Inter in flessione ma nerazzurri ancora favoriti
- 21:10 Giuffredi: "Non mi piace il clamore intorno a Pio Esposito, deve stare sereno. Seba al Cagliari perché..."
- 20:55 Scambio di regali tra assi del calcio e del padel: da Barella una maglia azzurra per Juan Chincoa
- 20:41 San Siro a Inter e Milan, il capogruppo Pd contro il sindaco Sala: "Parlare di coraggio al singolare è offensivo"
- 20:27 Cagliari, Obert: "Mi sento responsabile del gol di Lautaro. Io come Skriniar? Quando giocava all'Inter..."
- 20:13 Croazia, Dalic ricompone la coppia dei Sucic: oltre a Petar convocato anche il cugino Luka
- 19:58 Gravina: "Abbiamo responsabilità sportiva, non politica. Ecco perché la partita con Israele si deve giocare"
- 19:44 L'ag. Bastianelli: "Spinaccè diverso da Pio Esposito. Però ha tutto per arrivare in Serie A ad alti livelli"
- 19:29 Napoli, le condizioni di Lobotka e Politano: Conte spera di averli entrambi per la gara con l'Inter
- 19:15 Reconstruction Cup, la sfida di Bengasi doveva essere Inter-Barcellona: i motivi della rinuncia blaugrana
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER di CHIVU ai RAGGI X: ecco le differenze con INZAGHI. La PREPARAZIONE FISICA...
- 18:47 Il ricordo di Almeyda: "Ho vissuto momenti brutti. Ero all'Inter e dissi a Moratti che non volevo più giocare"
- 18:34 Via libera della UEFA a Milan-Como in Australia: prima volta storica per il calcio italiano
- 18:20 Coppa Italia, entra in scena l'Inter: stabilite data e ora dell'ottavo di finale con il Venezia
- 18:05 Serie A, comunicati anticipi e posticipi dalla 13a alla 22a giornata: stabilite anche le date dei recuperi dell'Inter
- 17:50 Damiani: "Il calcio italiano ha perso credibilità. Nulla contro le proprietà straniere ma rimpiango i presidenti italiani"
- 17:35 Union Saint-Gilloise-Inter, biglietti in vendita dall'8 ottobre: tutte le informazioni
- 17:20 M. Orlando: "Chivu, grande lavoro. Un'intensità così con Inzaghi si vedeva solo con la squadra al top"
- 17:05 Parte la terza edizione di FantaCharity, il fantacalcio benefico di GR Sports: Carlos Augusto e Frattesi in prima linea
- 16:50 I bookies non credono nella Roma capolista: tricolore a 10. Napoli sempre davanti all'Inter
- 16:35 Francia, non solo Thuram tra i giocatori infortunati. Deschamps: "Alcuni assenti, ma non posso lamentarmi perché..."
- 16:20 videoPaesi Bassi, l'arrivo degli interisti Dumfries e De Vrij nel ritiro di Zeist
- 16:05 Mondiale U20, agli ottavi sarà Italia-Stati Uniti: l'unico precedente nella storia sorride agli azzurrini
- 15:50 Brasile, forfait di Wesley: resterà a casa prima di Roma-Inter. Ancelotti chiama Paulo Henrique al suo posto
- 15:35 Serbia, prima convocazione per Stankovic. Il ct Stojković: "In Belgio calcio serio, chiamata meritata"
- 15:20 Inter U23, La Gumina dopo il 2-2 contro l'Ospitaletto: "Continuiamo su questa strada"
- 15:05 Siviglia, Sanchez esulta per il gol dell'ex segnato al Barcellona: "Avevo detto il contrario, ma a volte..."