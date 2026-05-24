Serata a dir poco folle in Serie A dove si assegnavano gli ultimi verdetti. Gli occhi erano puntati soprattutto sulla Champions League dove clamorosamente resta fuori il Milan. I rossoneri perdono in casa per 2-1 contro il Cagliari: al vantaggio iniziale di Saelemaekers hanno risposto Borrelli e Rodriguez per il successo sardo. Finisce tra i fischi di un San Siro imbestialito e a godere sono Roma e Como.

Delirio Roma e Como

I giallorossi battono il Verona 2-0 e centrano il terzo posto. Decisivi i gol di Malen ed El Shaarawy. Stacca il pass per la Champions in maniera inaspettata anche il Como che piega 4-1 la Cremonese: in gol Rodriguez, Douvikas, Da Cunha su rigore e poi su azione. Per i padroni di casa inutile il rigore di Bonazzoli. Ancora in corso il derby di Torino: la Juve al momento è in vantaggio, ma potrà al massimo centrare il quinto posto.

In coda il Lecce batte il Genoa e si salva, in B la Cremonese.