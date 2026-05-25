Si è chiusa ufficialmente la Serie A 2025/26 con l’Inter che ha conquistato il suo 21esimo titolo di campione d’Italia e un’ultima giornata sorprendente, con Milan e Juventus entrambi fuori, in maniera anche clamorosa, dalla prossima Champions League a favore di Roma e Como. Un risultato che – in chiave di mercato – potrebbe influenzare anche la prossima corsa a scudetto. Per gli esperti di Goldbet e Better sarà doppietta nerazzurra: il bis tricolore di Cristian Chivu – si legge su Agipronews - comanda in quota 2,25, seguito dal Napoli a 5,50: partenopei che vengono accreditati del ruolo di principale concorrente dei neocampioni d'Italia, ma che dovranno far fronte all’addio di Antonio Conte annunciato in conferenza stampa proprio ieri e ufficializzato nella giornata odierna e alla conseguente ricerca di un sostituto che prenda le redini del club.

Impresa tricolore per il Como? La quota rimane alta



Più staccate proprio le due grandi deluse dell’ultimo campionato, Juventus e Milan, offerte entrambe a 6,00, con la Roma campione d’Italia 26 anni dopo data a 15,00. Più staccato invece il Como, a 25,00, fresco della prima qualificazione alla Champions League: il sogno del primo tricolore a tre anni dalla promozione dalla Serie B rimane per gli allibratori un'impresa comunque di ardua realizzazione.