"Penso che sia importante al di là di tutto ottenere un risultato positivo, indipendentemente che sia la terzultima o l’ultima giornata, bisogna cercare sempre i tre punti”. Così parla Antonio Conte ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese, ultima partita stagionale e soprattutto ultima con lo Scudetto sulla maglia per i partenopei prima del passaggio di consegne all'Inter. In più, quella di questa sera sarà con molta probabilità l'ultima gara di Conte alla guida degli azzurri, anche se per il momento preferisce glissare sulla questione: "La prima cosa che mi viene in mente è cercare di fare una buona gara e di ottenere il risultato. Dobbiamo finire bene il campionato, è stato un campionato in cui abbiamo fatto alcune cose veramente importanti, alcune un po’ sottovalutate, ma va bene così. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile”.

La ricetta di Conte per vincere a Napoli



Conte manda anche un messaggio a chi, eventualmente, prenderà il suo psoto: "Bisogna lavorare, stare qui per capire veramente cosa sia Napoli e che cosa rappresenta il Napoli per l’ambiente, un ambiente forte, passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e a volte diventa anche più difficile che in altre piazze. Devi gestire l’ambiente e a volte non è facile, vincere qui però dà grandissime soddisfazioni”.