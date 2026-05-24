Andrea Sottil, ex tecnico del Modena, ha parlato della stagione alla guida dei canarini, soffermandosi anche sul percorso di valorizzazione dei talenti, tra i quali Massolin, acquistato dall'Inter: "Abbiamo valorizzato la rosa incrementando il patrimonio del club: io ho allenato una squadra formata da giovani debuttanti affiancati da giocatori esperti - ha detto a GianlucaDiMarzio.com -. Il giusto per la filosofia del Modena. Da allenatore sono orgoglioso che Massolin sia stato venduto all’Inter, che Tonoli abbia richieste dalla Serie A, che Bejuku sia stato convocato al Mondiale U20 con la Francia e che Nieling e Nador abbiano dimostrato di competere in Italia. Tra l’altro Nieling piace tanto in Olanda, ci sono top club di quel campionato che lo vogliono. Significa che tutto il lavoro di quest’anno ha portato a dei frutti importanti in vista del futuro del Modena".