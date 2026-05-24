Intervenuto nel corso del podcast Studio Oranje, dedicato alla Nazionale olandese e ai Mondiali, l'ex giocatore del Feyenoord e del Chelsea Jeffrey Bruma è stato chiamato a stilare la sua formazione ideale deglo Oranje di tutti i tempi. Inserendo tra gli undici anche Denzel Dumfries, l'esterno dell'Inter che nella mente di Bruma è arrivato a superare anche gli interpeti nel suo ruolo delle storiche formazioni degli anni '70, '80 e '90.

Denzel vince un ballottaggio con un ex milanista



"Come terzino sinistro, è difficile ignorare Van Bronckhorst", afferma Bruma durante Studio Oranje, mentre condivide la sua formazione ideale di sempre. Bruma ha più perplessità riguardo al terzino destro, al terzo centrocampista e all'attaccante. "Il terzino destro è un bel dilemma. Potrei, in modo politicamente corretto, scegliere Michael Reiziger, ma opto per Dumfries". Anche la leggenda Johan Cruijff finisce per essere incluso nella formazione di Bruma. "In definitiva, devo scegliere Cruijff in attacco. Bisogna nominarlo".