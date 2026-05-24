Paolo Condò, commentando la scelta della Serie A di premiare Dimarco come MVP del campionato, ha dichiarato a Sky Sport di preferire un altro giocatore nerazzurro per quel premio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dimarco ha vinto il premio MVP della Lega, ma io mi prendo Lautaro Martinez. Nel rispetto assoluto per Dimarco”. Borghi, invece, è sulla scia della decisione della Lega A: “Io mi prendo Dimarco, sono numeri pazzeschi i suoi per un esterno a tutta fascia, irripetibili”.