L'infortunio che ha messo fuorigioco Stefan de Vrij nel finale della partita contro il Bologna causerà problemi non da poco a Ronald Koeman, CT della Nazionale dei Paesi Bassi, che in tempi recenti ha raccontato della sua stima per il difensore dell'Inter e che avrebbe voluto inserire nella lista dei convocati per i prossimi Mondiali. Sebbene lo staff medico dei campioni d'Italia e della nazionale olandese stiano ancora valutando l'esatta gravità dell'infortunio, entrambi nutrono cauto ottimismo. Il quotidiano neerlandese Algemeen Dagblad riporta che il danno per l'esperto difensore centrale non è grave e che la sostituzione è stata principalmente a scopo precauzionale. Ciononostante, la sua partecipazione al torneo nordamericano resta incerta.

Boulahrouz e il ruolo chiave di De Vrij



Del problema di De Vrij si parla anche negli studi di Ziggo Sport, dove Khalid Boulahrouz, ex difensore Oranje, evidenzia come questo imprevisto non faccia il gioco del commissario tecnico: "Koeman non sarà contento. Questa situazione gli sta causando di nuovo mal di testa. Stefan ha dimostrato di essere un giocatore su cui si può contare. Ha giocato in modo fantastico durante l'ultimo torneo. Che lo si faccia entrare a partita in corso o che debba partire titolare, si può sempre contare su di lui. È sempre un bene avere giocatori come lui a disposizione. Se questo dovesse venire a mancare, bisogna trovare un altro modo per colmare quel vuoto".