La sconfitta contro il Cagliari a San Siro spegne definitivamente le speranze Champions del Milan e lascia grande delusione nell’ambiente rossonero. Al termine della gara, Massimiliano Allegri ha analizzato con amarezza la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN, senza cercare alibi dopo un finale di stagione complicato.

L'amarezza di Allegri

“Il risultato purtroppo non lo puoi cambiare. Abbiamo perso cinque partite in casa e abbiamo meritato la posizione in cui siamo”, ha dichiarato il tecnico livornese, visibilmente deluso per il mancato obiettivo europeo. Allegri ha sottolineato soprattutto le difficoltà difensive mostrate dopo il vantaggio del Cagliari: “Dopo il gol ci siamo sciolti e abbiamo difeso molto male come squadra”.

Nonostante la pesante delusione, l’allenatore ha comunque difeso il gruppo: “Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno fatto il massimo per provare a raggiungere la Champions League”. Un messaggio chiaro, anche se il bilancio resta inevitabilmente negativo dopo le sei sconfitte nelle ultime dieci partite.

Allegri ancora non si sbilancia sul futuro

Sul proprio futuro, Allegri non ha voluto sbilanciarsi: “In questo momento sono solo dispiaciuto e arrabbiato. Nessuno si sarebbe aspettato di restare fuori dopo aver rimesso in piedi certe situazioni durante la stagione”.

Il tecnico ha poi ammesso che qualcosa, sia a livello individuale che collettivo, non ha funzionato: “Qualcosa ho sbagliato io e qualcosa abbiamo sbagliato tutti. Adesso bisognerà essere molto lucidi nel valutare tutta l’annata”.