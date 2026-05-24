La ciliegina sulla torta di una stagione magnifica per l'Inter l'ha messa lui, con quel suo assist a memoria a lanciare Andy Diouf verso la rete del definitivo 3-3 della partita contro il Bologna. Luka Topalovic non poteva desiderare sicuramente una prima stagionale con la prima squadra nerazzurra migliore, dopo il cammeo di dieci minuti dell'ultimo turno dello scorso campionato, quell'amara serata del Sinigaglia contro il Como. Il giovane centrocampista sloveno affida il giorno dopo la sua gioia al proprio profilo Instagram,

Luka e quei colori speciali



Topalovic, arrivato all'Inter nell'estate del 2024 prelevato dalla compagine del Domzale, scrive un messaggio che trasuda e non poco di grande amore per i colori nerazzurri: "Sono molto felice del mio primo assist in Serie A con questi colori speciali. Contento e orgoglioso di dare il mio contributo per questa maglia. Sempre Forza Inter!". Un messaggio importante per un momento importante, in attesa di capire quella che sarà la prossima pagina della sua carriera che si preannuncia molto promettente.