Lunedì prossimo, gli assi del campionato belga emersi durante la stagione saranno protagonisti dei Pro League Awards, la cerimonia nel corso della quale saranno premiati tutti i protagonisti dell'annata dominata dal Club Brugge. Tra i tanti riconoscimenti che verranno assegnati, anche quello dedicato al 'Talento dell'anno', un premio diventato sempre più importante considerando che la massima divisione locale si sta sempre più configurando come un campionato di sviluppo e tenendo conto dei numerosi talenti di alto livello che calcano i campi belgi ogni anno.

Stankovic junior sulle orme di... Jashari?



Lo scorso anno, il premio andò ad Ardon Jashari, che dal Brugge prese poi il volo verso il Milan col club neroblu che per rimpiazzarlo ha prelevato dall'Inter Aleksandar Stankovic, protagonista di un'annata eccezionale che lo ha proiettato nella short list dei potenziali vincitori del riconoscimento. Insieme a lui, secondo Het Nieuwsblad, sono in lizza anche l'attaccante israeliano Annan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise e Kos Karetsas, centrocampista classe 2007 nazionale greco del KRC Genk.