Come prevedibile, ha raccolto tanti commenti entusiasti il post su Instagram di Luka Topalovic, non solo da parte dei tifosi interisti ma anche di compagni di squadra dell'Under 23 e dei 'grandi'. In tanti hanno commentato lasciando emoji come Nicolò Barella o mister Stefano Vecchi o scrivendo parole di incitamento, dal 'che giocatore' del centrocampista Luca Fiordilino e dell'attaccante Federico La Gumina, con l'altro fuoriquota Giuseppe Prestia che gli ricorda il duro lavoro fisico svolto: "Bravo, quest'anno la bench press è servita".

Vuoi assist? Affare fatto



Non poteva mancare anche il messaggio di Marcus Thuram, che estasiato dalla palla servita ad Andy Diouf ieri al Dall'Ara si prenota per ricevere un passaggio così prossimamente: "Ho bisogno anche io di assist come questo", reclama in inglese Tikus, con Topalovic che soddisfatto risponde: "Affare fatto".