Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, prima del fischio d'inizio dell'ultima partita stagionale ha parlato dell'andamento partenopeo nel corso di questa stagione: “Sono veramente felice di restare qui, ho un ottimo rapporto con la squadra, lo staff e i tifosi, non vedo l’ora di continuare il percorso”.

Qual è stato il messaggio dopo la grigliata a Castelvolturno?
“Non ha ancora detto nulla alla squadra, abbiamo soltanto mangiato. Probabilmente sapete più voi di me”.

Sezione: News / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 18:23
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione