Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, prima del fischio d'inizio dell'ultima partita stagionale ha parlato dell'andamento partenopeo nel corso di questa stagione: “Sono veramente felice di restare qui, ho un ottimo rapporto con la squadra, lo staff e i tifosi, non vedo l’ora di continuare il percorso”.



Qual è stato il messaggio dopo la grigliata a Castelvolturno?

“Non ha ancora detto nulla alla squadra, abbiamo soltanto mangiato. Probabilmente sapete più voi di me”.